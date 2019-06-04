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    На Запоріжжі СБУ викрила на хабарі заступника воєнкома (фото)

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    На Запоріжжі СБУ викрила на хабарі заступника воєнкома (фото)
    Фото: ssu.gov.ua

    Начальник відділення комплектування одного з об’єднаних міських військових комісаріатів вимагав від молодого чоловіка 29 тис. грн за сприяння в ухиленні від призову та зняття з військового обліку

    Співробітники Служби безпеки України викрили на одержанні хабаря заступника начальника одного з районних військових комісаріатів Запорізької області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    Оперативники спецслужби встановили, що заступник воєнкома - начальник відділення комплектування одного з об’єднаних міських військових комісаріатів вимагав від місцевого мешканця 29 тис. грн за сприяння в ухиленні від призову на строкову службу та зняття з військового обліку.

    Правоохоронці затримали майора на робочому місці під час отримання всієї суми хабаря. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставини справи.

    Заходи із викриття посадовця проводилися спільно зі слідчими Теруправлінням ДБР, розташованого у місті Мелітополь, та обласним Управлінням захисту економіки Нацполіції.

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