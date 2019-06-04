На Запоріжжі СБУ викрила на хабарі заступника воєнкома (фото)
Начальник відділення комплектування одного з об’єднаних міських військових комісаріатів вимагав від молодого чоловіка 29 тис. грн за сприяння в ухиленні від призову та зняття з військового обліку
Співробітники Служби безпеки України викрили на одержанні хабаря заступника начальника одного з районних військових комісаріатів Запорізької області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що заступник воєнкома - начальник відділення комплектування одного з об’єднаних міських військових комісаріатів вимагав від місцевого мешканця 29 тис. грн за сприяння в ухиленні від призову на строкову службу та зняття з військового обліку.
Правоохоронці затримали майора на робочому місці під час отримання всієї суми хабаря. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставини справи.
Заходи із викриття посадовця проводилися спільно зі слідчими Теруправлінням ДБР, розташованого у місті Мелітополь, та обласним Управлінням захисту економіки Нацполіції.