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    У Черкасах викрито на хабарі головного інженера «Черкасиобленерго» (фото)

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    У Черкасах викрито на хабарі головного інженера «Черкасиобленерго» (фото)
    Фото: прес-центр СБУ

    За 5 тис. грн зловмисник обіцяв представникам комерційних структур прискорити процес погодження проектів на постачання електроенергії та приєднання до електромереж

    Співробітники Служби безпеки України у межах протидії корупції викрили на хабарі головного інженера РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    Оперативники спецслужби встановили, що посадовець організував механізм незаконного отримання грошей від підприємців. За 5 тис. грн зловмисник обіцяв представникам комерційних структур прискорити процес погодження проектів на постачання електроенергії та приєднання до електромереж.

    Співробітники СБУ задокументували факт вимагання посадовцем чергової неправомірної вигоди від приватного підприємця.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Правоохоронці затримали фігуранта провадження на робочому місці після одержання всієї суми хабаря.

    Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

    Заходи з викриття та блокування протиправних дій проводились спільно з місцевою прокуратурою та поліцією.

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