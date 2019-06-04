У Черкасах викрито на хабарі головного інженера «Черкасиобленерго» (фото)
За 5 тис. грн зловмисник обіцяв представникам комерційних структур прискорити процес погодження проектів на постачання електроенергії та приєднання до електромереж
Співробітники Служби безпеки України у межах протидії корупції викрили на хабарі головного інженера РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго». Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець організував механізм незаконного отримання грошей від підприємців. За 5 тис. грн зловмисник обіцяв представникам комерційних структур прискорити процес погодження проектів на постачання електроенергії та приєднання до електромереж.
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання посадовцем чергової неправомірної вигоди від приватного підприємця.
Правоохоронці затримали фігуранта провадження на робочому місці після одержання всієї суми хабаря.
Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
Заходи з викриття та блокування протиправних дій проводились спільно з місцевою прокуратурою та поліцією.