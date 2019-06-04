У Черкасах викрито на хабарі головного інженера «Черкасиобленерго» (фото)



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Фото: прес-центр СБУ

За 5 тис. грн зловмисник обіцяв представникам комерційних структур прискорити процес погодження проектів на постачання електроенергії та приєднання до електромереж

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії корупції викрили на хабарі головного інженера РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець організував механізм незаконного отримання грошей від підприємців. За 5 тис. грн зловмисник обіцяв представникам комерційних структур прискорити процес погодження проектів на постачання електроенергії та приєднання до електромереж.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання посадовцем чергової неправомірної вигоди від приватного підприємця.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці затримали фігуранта провадження на робочому місці після одержання всієї суми хабаря.

Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Заходи з викриття та блокування протиправних дій проводились спільно з місцевою прокуратурою та поліцією.