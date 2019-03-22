На Запоріжжі трасу держзначення перекриють на дві доби



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Дороги перекриють через ремонтні роботи

У Запорізькій області через ремонтні роботи буде тимчасово закрито рух на дорозі державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.

Про це йдеться у повідомлені служби автомобільних доріг в Запорізькій області.

«З метою проведення ремонтних робіт структурним підрозділом «Мелітопольська дистанція колії» на залізничному переїзді 1226 км (перегін Мелітополь - Тащенак) у період з 08:00 год. 25.03.2019 по 20:00 год. 27.03.2019 буде тимчасове закриття руху», - зазначили у службі.

За інформацією дорожників, буде тимчасово закритий рух для усіх автотранспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (на м.Таганрог), км 442+731, а саме в’їзд та виїзд з м.Мелітополь по вул. Каховське шосе з боку Херсонської області. Об’їзд буде здійснюватися по автомобільній дорозі місцевого значення С081004 /М-14/ -Кирпичне - /М-18/.

Нагадаємо, що вчора, 21 березня, трасу Київ-Чоп перекрили протестувальники.

Також відзначимо, що на українських трасах планують робити шумову дорожню розмітку.

Вперше шумові смуги з’явилися в США всередині 50-х років минулого століття і за принципом своєї дії нагадують «лежачих поліцейських». Це штучні нерівності, що облаштовують уздовж або впоперек дороги. Під час наїзду на неї водій автомобіля починає відчувати суттєву вібраційну та шумову дію, що, у свою чергу, сприяє підвищенню уваги на дорозі.

Такі шумові розмітки окрім США також широко застосовуються у Німеччині, Канаді, Фінляндії, Данії, Швеції, Норвегії та у багатьох з цих країн є обов’язковими при проектуванні нових доріг.