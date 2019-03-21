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    Суспільство

    На українських трасах планують робити шумову дорожню розмітку

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    <hr class="empty" /> <p>Вперше шумові смуги з&rsquo;явилися в США всередині 50-х років минулого століття&nbsp;</p> - На українських трасах планують робити шумову дорожню розмітку

    Вперше шумові смуги з’явилися в США всередині 50-х років минулого століття 

    Шумова дорожня розмітка - це недорогий та дієвий спосіб підвищення безпеки руху, - Мінрегіон

    Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропонує на українських трасах робити шумові смуги. Відповідна норма міститься у проекті змін до ДБН «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво».

    «Шумова дорожня розмітка - це дійсно недорогий та дієвий спосіб підвищення безпеки руху. Наприклад, якщо людина довго знаходиться за кермом і починає засипати, такі шумові смуги можуть врятувати життя. Тому під час оновлення ДБН щодо доріг загального користування ми прописали доцільність влаштування таких смуг на найбільших трасах - дорогах І-ІІ категорії», - написав заступник міністра Мінрегіону Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

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    Вперше шумові смуги з’явилися в США всередині 50-х років минулого століття і за принципом своєї дії нагадують «лежачих поліцейських». Це штучні нерівності, що облаштовують уздовж або впоперек дороги. Під час наїзду на неї водій автомобіля починає відчувати суттєву вібраційну та шумову дію, що, у свою чергу, сприяє підвищенню уваги на дорозі.

    Такі шумові розмітки окрім США також широко застосовуються у Німеччині, Канаді, Фінляндії, Данії, Швеції, Норвегії та у багатьох з цих країн є обов’язковими при проектуванні нових доріг. «Застосування шумових смуг дозволяє досягти значного зниження рівня аварійності на дорогах, як мінімум вдвічі», - додав Парцхаладзе.

    Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, що використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

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