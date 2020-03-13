На Житомирщині ділки розмитнювали автівки за заниженою вартістю: бюджет недоотримав 8,2 млн грн



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Фото: Пресгрупа УСБ України в Житомирській області

Організував схему колишній депутат Житомирської міськради – посадовець обласної військово-цивільної адміністрації одного зі східних регіонів України

На Житомирщині за матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру організатору та активним учасникам центру з мінімізації податкових платежів, який «спеціалізувався» на розмитненні транспортних засобів за заниженою оціночною вартістю. Про це «Главкому» повідомила пресгрупа УСБ України в Житомирській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організував схему колишній депутат Житомирської міськради – посадовець обласної військово-цивільної адміністрації одного зі східних регіонів України. Через корупційні зв`язки, у тому числі серед працівників митниці, він зареєстрував на підставних осіб декілька підконтрольних фірм. Реквізити цих компаній використовували під час імпорту автомобілів із Євросоюзу. Директором та одночасно бухгалтером комерційних структур він призначив свою знайому. Для «владнання формальностей» залучив митного брокера.

Змовники підробляли дані щодо років випуску євроблях, унаслідок чого автомобілі «молодшали» та зменшувалися обов’язкові митні платежі.

Правоохоронці задокументували незаконне ввезення в Україну за цією схемою 49 вантажних транспортних засобів, через що бюджет недоотримав 8,2 мільйона гривень.

Наразі організатору центру та його спільникам – підприємиці і митному брокеру – повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків або зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування. Встановлюються інші посадові особи контролюючих органів, причетні до функціонування схеми.

Заходи із викриття проводилися співробітниками Управління СБ України в Житомирській області спільно з управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС та прокуратурою.