Українські маски міняли на китайські лимони? Як уряд провалив тест на коронавірус здоров’я нації

Практично на всій території України спостерігається дефіцит медичних масок фото з відкритих джерел

За останні три місяці з України вивезли майже тисячу тонн захисних масок. Тепер у нас дефіцит і паніка…

Перший офіційно зареєстрований випадок інфікування коронавірусом COVID-19 було зафіксовано наприкінці грудня 2019 року. З того часу буквально за 2,5 місяці у світі небезпечною інфекцією заразилося майже 125 тисяч людей. У ВООЗ уже кажуть про пандемію. Через стрімке поширення вірусу багато країн запровадили заборони на експорт ліків та засобів профілактики. До списку таких долучилася й Україна. Та чому це сталося лише тепер?

На закритому засіданні 11 березня уряд заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення. Це рішення здається запізнілим з огляду на масштаби поширення хвороби в Європі й ажіотаж, який щодня зростає в Україні. Як виявилося, сотні тонн масок було вивезено з України в останні місяці й саме тому спостерігається їх дефіцит.

«Главком» розбирався, що призвело до такої ситуації і хто не втрутився у потрібний момент.

Куди поділися українські маски

Кабмін на згаданому засіданні також виділив кошти для закупівлі засобів захисту. Мова про 100 млн гривень, які мають піти «на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств і служб, а також для поповнення Держрезерву». Виконати це рішення планується до 1 червня, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення. Такою була реакція уряду на вже наявний в Україні дефіцит медичних масок. Про нестачу масок кажуть усі: від працівників аптек до новопризначеного головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Про те, що бракує цього товару, заявляв у інтерв’ю «Главкому» і голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Днями на дефіцит у своєму місті пожалівся і міський голова Дніпра Борис Філатов, коментуючи одну з публікацій журналіста Юрія Бутусова у Facebook. «Дніпро виділив на профілактику коронавірусу 98 млн грн, але купити «це все»… просто ніде. Немає нічого і турбота держави – забезпечити ці закупки, а не гнати на експорт маски і захисні костюми», – написав міський голова.

Про дефіцит масок пишуть і регіональні медіа. Наприклад, у Чернівцях у лютому в аптечних мережах майже не було масок. Люди розкупили їх блоками. Дефіцит нікуди не подівся і в березні. Проте, якщо раніше найдешевша маска коштувала 1–2 грн, то зараз за маску корейського виробництва в аптеках просять 17,5 грн, пише регіональне інформагентство АСС .

Дійсно, дефіцит виник через те, що з України ця продукція вивозилася, як до початку захворювання на коронавірус COVID-19 у світі, так і після того, як стало зрозуміло, що проблема перестала бути внутрішньокитайською. Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній генеральний прокурор Юрій Луценко. Він обвинуватив колишній уряд у бездіяльності. «Я б рекомендував уряду чесно сказати, хто винен У тому, що в лютому з України вивезли 118 тонн масок із фільтром і 408 тонн масок без фільтру», – написав Луценко й додав, що за останні три місяці експорт цієї продукції загалом становив 983,5 тонни.

Хто вивіз маски з України

Колишній генпрокурор також оприлюднив список фірм і компаній, які експортували медичну продукцію. Серед них ТОВ «Полікс Групп Солюшнс» із Дніпра, що здійснює неспеціалізовану оптову торгівлю. Уповноваженою особою цієї фірми є Сергій Самарський. За інформацією Clarity Project, бази даних і системи аналітики публічних закупівель ProZorro, він є керівником кількох структур, зокрема дніпропетровської районної організації «Партії захисників вітчизни», керівником якої є народний депутат минулих скликань Юрій Кармазін. Серед експортерів також приватна особа Горовий Василь Григорович. Людина з таким іменем була помічником народних депутатів шостого скликання – Валерія Писаренка й Олексія Федунка, на той час представників «Батьківщини» і «Нашої України» відповідно. У зазначеному списку є ТОВ «Допомога-1», керівником якого є Романова Лариса Василівна. Примітно, що, згідно з інформацією YouControl, вона також засновниця і бенефіціар «Романов Мерітайм Ейдженсі», уповноваженою особою якої значиться Роман Анатолійович Романов – ім’я повністю збігається з іменем бізнесмена, колишнього очільника «Укроборонпрому» (2014–2018 рр.). Серед постачальників індивідуальних засобів захисту і черкаське ТОВ «ВіВа-трейд», що виготовляє зокрема медичні маски й одяг. Нині на сайті українського підприємства ніби й зазначена наявність медичних масок, але купити їх неможливо, встановлена ціна 0,00 грн.

У лютому українські виробники масок задовольняли попит на ці вироби у Китаї

Але до однієї з фірм у Юрія Луценка найбільші претензії. Мова про ТОВ «Мамона Трейд», яке стоїть на першому місці у наведеному Луценком списку. «Ясно, що ТОВ «Мамона Трейд» вивезе все, що хоче. Але всі розумні країни давно заборонили вивозити ці життєво необхідні для хворих і медиків вироби», – написав він у Facebook. Примітно, що основним видом діяльності цього підприємства зазначена «оптова торгівля фруктами й овочами». Проте поміж інших є пункт «інша діяльність у сфері охорони здоров’я», під який вочевидь підпадає можливість експорту медичних масок. Керівником згаданої колишнім генпрокурором фірми значиться Тетяна Іванівна Паляничка. На неї як на власницю чи засновницю зареєстровані загалом понад десяток підприємств. Згідно з інформацією ЦВК, під час парламентських виборів у 2012 році вона була довіреною особою кандидата в депутати від партії «Удар» у 223 мажоритарному виборчому окрузі Києва Руслана Брицького. «Главкому» вдалося зв’язатися з Тетяною Паляничкою. Вона повідомила, що ТОВ «Мамона Трейд» дійсно відправляло маски до Китаю. Але, зі слів бізнесменки, це була благодійна допомога компанії-партнеру з Піднебесної, у якої українська компанія купує лимони. Вона не розуміє суті претензій Юрія Луценка, оскільки, з її слів, на той час, коли відбувалася відправка, жодних обмежень на це українська влада не запроваджувала. Щоправда, згодом Паляничка заборонила використовувати цей коментар у публікації. Мовляв, не хоче зайвих проблем.

Хто винен у дефіциті та що робити далі

Колишній генпрокурор Юрій Луценко винним у дефіциті профілактичних засобів назвав минулий уряд. Проте ексміністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька провини не визнає. Каже, що одним із пунктів розпорядження про спеціальний план дій, який Кабмін ухвалив 3 лютого, було зазначено, що міністерство економіки має моніторити ситуацію щодо дефіциту медичних виробів на ринку України і в разі необхідності внести подання про заборону експорту. Питання про доцільність чи недоцільність заборони експорту вона переадресовує до Мінекономіки. Своєю чергою колишній міністр економіки Тимофій Милованов наразі відмовляється від коментарів ЗМІ. Про те, що питання коронавірусу на засіданнях минулого українського уряду не було пріоритетним, каже депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська. «Я дуже багато ходила на засідання Олексія Гончарука, і нічого стосовно коронавірусу там не було», – наголосила вона в інтерв’ю «Громадському». На її думку, потрібно було заборонити експорт тоді, коли ми спостерігали перше занепокоєння з приводу коронавірусу. «Питання до Держрезерву і до Кабміну», – каже вона. Міський голова Дніпра Борис Філатов вважає, що на рівні Верховної Ради і Кабінету міністрів потрібно змінити систему держзакупівель. «Неможливо «тендерити» все по два місяці», – емоційно нарікає він на недостатню оперативність у організації тендерних процедур.

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Facebook написала, що під час закритого засідання Кабміну 11 березня запитала у новопризначеного міністра охорони здоров’я Іллі Ємця про те, скільки ж в Україні нині масок, але відповіддю залишилася розчарована. «На наше запитання про наявність масок, міністр охорони здоров’я сказав, що є в наявності 15 млн штук. Лишилося зрозуміти, де вони є...» – написала вона

Сам Ілля Ємець відмовився уточнювати це питання у коментарі «Главкому», пославшись на зайнятість.

Михайло Глуховський, «Главком»