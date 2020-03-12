Хабар на мільйон доларів: у фермера з Кіровоградщини чиновники вимагали гроші за посаду



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Фото: СБУ

СБУ затримала посадовців Мін`юсту та Державної кримінально-виконавчої служби на хабарі

Співробітники СБУ у межах протидії корупції викрили керівників структурних підрозділів Міністерства юстиції та Державної кримінально-виконавчої служби України на вимаганні понад 1 мільйона доларів неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«За даними слідства, до оборудки причетні голова комісії з ліквідації Державної пенітенціарної служби України – посадовець управління забезпечення діяльності керівництва Мін`юсту та колишній чиновник цього Міністерства. Оперативники спецслужби встановили, що за посередництва керівників двох київських комерційних структур посадовці вимагали від фермера з Кіровоградщини 75 тисяч доларів. У таку суму зловмисники оцінили вартість його призначення на посаду директора одного із державних сільськогосподарських підприємств регіону. Забезпечити гарантоване отримання посади змовники обіцяли через зв'язки експосадовця Мін`юсту, який позиціонує себе як «тіньовий куратор виконавчої служби із земельних питань», - йдеться у повідомленні.

Крім того зловмисники вимагали від фермера додатково сплати 1 мільйон доларів. Учасники оборудки переконували клієнта, що він «відіб'є» ці гроші після призначення через здачу в оренду земельних ділянок прощею понад три тисячі гектарів, що належать сільгосппідприємству. Суму фігуранти справи погодилися отримувати частинами.

Трьох учасників корупційної схеми правоохоронці затримали в одному із столичних бізнес-центрів після отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 20 тисяч американських доларів. А організатора – у службовому кабінеті в будівлі Державної пенітенціарної служби України.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Операція з викриття проводилась спільно із слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградської області.