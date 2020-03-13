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    Із зони ООС під Луганськом хотіли вивезти арсенал кулеметів і гранатометів (фото)

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    Із зони ООС під Луганськом хотіли вивезти арсенал кулеметів і гранатометів (фото)
    Фото: пресцентр СБУ

    На Луганщині СБУ попередила нелегальне вивезення гранатометів та крупнокаліберних кулеметів з району проведення ООС

    Служба безпеки України попередила у Луганській області протиправне вивезення арсеналу зброї та боєприпасів з району проведення Операції Об’єднаних сил.

    За попередніми даними слідства, учасники організованого угруповання намагалися нелегально переправити військові засоби ураження з району ООС до інших регіонів нашої країни.

    Правоохоронці затримали двох фігурантів на блок-посту на автошляху «Лисичанськ-Бахмут» під час незаконного перевезення зброї на власному мікроавтобусі. Під час огляду транспортного засобу учасників групи співробітники СБУ виявили три ручні протитанкові гранатомети РПГ-7В, станковий кулемет НСВ-12,7 «Утьос», шість кулеметів ПКТ та РПК. Також вилучено маже 3 тис. бойових набоїв різного калібру.

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    Із зони ООС під Луганськом хотіли вивезти арсенал кулеметів і гранатометів (фото)
    Із зони ООС під Луганськом хотіли вивезти арсенал кулеметів і гранатометів (фото)
    Із зони ООС під Луганськом хотіли вивезти арсенал кулеметів і гранатометів (фото)
    Із зони ООС під Луганськом хотіли вивезти арсенал кулеметів і гранатометів (фото)
    Фото: пресцентр СБУ

    Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

    У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

    Операція проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

    СБУ військові перевезення
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