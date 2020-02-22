На Житомирщині посадовці митниці розікрали кошти, виділені на реконструкцію міждержавного пункту пропуску, - СБУ



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Фото: пресцентр СБУ

Керівнику Житомирської митниці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України

Служба безпеки України підозрює виконуючого обов’язки начальника Житомирської митниці Державної фіскальної служби у причетності до розтрати бюджетних коштів, виділених на реконструкцію міждержавного автомобільного пункту пропуску «Майдан Копищанський». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства встановлено, що у 2018 році регіональна митниця уклала договір із підрядним підприємством на реконструкцію адміністративних приміщень міжнародного пункту пропуску. За умовами контракту підрядник мав провести демонтаж старих приміщень, після чого виготовити та встановити нові модулі.

Незважаючи на те, що фірма не виконала жодного із передбачених договором зобов`язань, очільник митниці підписав акти виконаних робіт та платіжні документи з переведення бюджетних коштів на рахунки комерсантів.

Таким чином за неіснуючі підрядні роботи держава сплатила понад 700 тис. гривень. Ініційовані Службою будівельно-технічна та економічна експертизи засвідчили, що приміщення на території пункту пропуску залишилися в аварійному стані і не відповідають загальноприйнятим європейським стандартам.

Фото: пресцентр СБУ

Наразі керівнику Житомирської митниці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо його відсторонення від займаної посади та обрання міри запобіжного заходу.

Триває слідство.

Документування правопорушення проводилось співробітниками Управління СБ України в Житомирській області спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань у Хмельницькому під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.