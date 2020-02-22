Незаконний видобуток піску на Житомирщині призвів до величезних збитків і для природи, і для держави (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: пресцентр СБУ

Зловмисники встигли незаконно видобути 25,5 тис. м куб. піску, внаслідок чого державі заподіяно шкоду на більше ніж 13,5 млн грн. Екологи підтвердили, що земельна ділянка зазнала незворотної шкоди і не підлягає відновленню

Служба безпеки України викрила та блокувала незаконний видобуток корисних копалин у промислових масштабах на території одного з лісових агрогосподарств Житомирської області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Досудовим слідством встановлено, що навесні 2015 році Житомирська обласна рада передала майже 40 гектарів земель держпідприємства «Коростишівський держлісгосп АПК» у користування місцевому видобувному підприємству. Оскільки комерційна структура розпочала розробку надр із грубим порушенням процедури оформлення дозвільних документів, то обласна прокуратура оскаржила рішення облради. Вищий адміністративний суд України на початку 2016 року задовольнив клопотання та повернув ділянку у власність комунальному агролісогосподарському підприємству «Житомироблагроліс».

Фото: пресцентр СБУ

Незважаючи на заборону, видобувна фірма продовжила незаконну розробку надр. Із застосуванням важкої екскаваторної техніки ділки зняли ґрунтовий покрив на ділянці понад півгектара та облаштували стихійний кар`єр глибиною 3 метри. Ініційовані Службою інженерно-екологічна і товарознавча експертизи показали, що за цей час зловмисники встигли незаконно видобути 25,5 тисячі кубічних метрів піску, внаслідок чого державі заподіяно шкоду на більше ніж 13,5 мільйонів гривень.

Крім того, екологи підтвердили, що земельна ділянка зазнала незворотної шкоди і не підлягає відновленню.

У межах кримінальних проваджень, відкритих за ч. 1 ст. 239-1 (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель), ст. 254 (безгосподарське використання земель), ч. 1 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України, директору видобувного підприємства повідомлено про підозру. Наразі планується його оголошення у розшук, оскільки, за даними слідства, задля уникнення відповідальності перед законом він набув громадянства країни-агресора і наразі переховується у тимчасово анексованому Криму. Документування оборудки проводилося співробітниками Управління СБ України в Житомирській області спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.