На Хмельниччині СБУ викрила на хабарі посадовця Держпродспоживслужби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: пресцентр СБУ

Оперативники встановили, що за 26 тис. грн чиновник обіцяв зареєструвати саморобну сільгосптехніку під виглядом заводської з порушенням встановленого законодавством порядку

Співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні неправомірної вигоди завідувача сектору реєстрації сільськогосподарської техніки Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець, за посередництва свого знайомого, вимагав від місцевого мешканця 26 тис. грн. За таку суму чиновник обіцяв зареєструвати саморобну сільгосптехніку під виглядом заводської з порушенням встановленого законодавством порядку.

Правоохоронці одночасно затримали зловмисників у двох райцентрах області після отримання посередником усієї суми хабаря.

У межах відкритого кримінального провадження затриманим оголошено про підозри у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Викриття правопорушників проводилося спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом військової прокуратури.