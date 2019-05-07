На Миколаївщині керівника одного з міських центрів зайнятості викрито на хабарах



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Фото: ssu.gov.ua

Чиновниця вимагала гроші від підлеглих – керівників районних відділів установи: вона обіцяла не притягати працівників до відповідальності за нібито вчинені порушення та не перешкоджати нарахуванню їм щомісячної премії

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах директора одного з міських центрів зайнятості Миколаївської області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновниця вимагала гроші від підлеглих – керівників районних відділів установи. За неправомірну вигоду зловмисниця обіцяла не притягати працівників до відповідальності за нібито вчинені дисциплінарні порушення та не перешкоджати нарахуванню їм щомісячної премії.

Правоохоронці затримали чиновницю у службовому кабінеті під час отримання чергової частини регулярної «данини».

Фігурантці справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб ймовірно причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття незаконної діяльності посадовця проводились спільно з поліцією.