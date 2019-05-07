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    На Миколаївщині керівника одного з міських центрів зайнятості викрито на хабарах

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    На Миколаївщині керівника одного з міських центрів зайнятості викрито на хабарах
    Фото: ssu.gov.ua

    Чиновниця вимагала гроші від підлеглих – керівників районних відділів установи: вона обіцяла не притягати працівників до відповідальності за нібито вчинені порушення та не перешкоджати нарахуванню їм щомісячної премії

    Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах директора одного з міських центрів зайнятості Миколаївської області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    Оперативники спецслужби встановили, що чиновниця вимагала гроші від підлеглих – керівників районних відділів установи. За неправомірну вигоду зловмисниця обіцяла не притягати працівників до відповідальності за нібито вчинені дисциплінарні порушення та не перешкоджати нарахуванню їм щомісячної премії.

    Правоохоронці затримали чиновницю у службовому кабінеті під час отримання чергової частини регулярної «данини».

    Фігурантці справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

    Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб ймовірно причетних до протиправної діяльності.

    Заходи з викриття незаконної діяльності посадовця проводились спільно з поліцією.

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