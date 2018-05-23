На ЗНО з математики не допустили 80 людей

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Участь у тестуванні з математики взяли 106 551 людей

До участі у Зовнішньому незалежному оцінюванні з математики, яке відбулось 22 травня, не допустили 80 людей.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Зазначається, що участь у тестуванні з математики взяли 106 551 людей, що становить 95 % від загальної кількості зареєстрованих.

За даними УЦОЯО, 37 учасників Зовнішнього незалежного оцінювання не змогли потрапити до пунктів тестування через запізнення, 43 — через відсутність одного з обов’язкових документів.

Також повідомляється, що проведення Зовнішнього незалежного оцінювання у пунктах тестування забезпечували 18 859 осіб. Дотримання процедури тестування контролювали 143 громадських спостерігачів і 46 представників засобів масової інформації.

Нагадаємо, що 24 травня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, 29 травня – з іспанської, німецької, французької мов, 1 червня – з англійської мови, 4 червня – з біології, 6 червня – з історії України, 8 червня – з географії, 11 червня – з фізики, 13 червня – з хімії.

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