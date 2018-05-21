Стартує ЗНО-2018. Що потрібно знати випускникам

Фото: Останній Бастіон «Главком» нагадує випускникам, які вже завтра випробовуватимуть свої знання, про основні правила проходження ЗНО цього року

22 травня відбудеться перше у цьому році зовнішнє незалежне тестування – з математики

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, на ЗНО-2018 зареєструвалися 335 тис. 843 особи. Для порівняння: у 2017-му бажання пройти ЗНО виявили 240 тис. 881 особа.

У центрі також заявили, що другий рік поспіль спостерігається тенденція до збільшення кількості зареєстрованих на зовнішнє незалежне оцінювання з географії. У 2018 році на цей предмет зареєструвалося на 6 тис. 123 особи більше порівняно з минулим роком.

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич у себе на сторінці у Facebook розпочала флешмоб #ЩастиНаЗНО із закликом до підтримки старшокласників, які складатимуть екзамени. На зауваження одного з коментаторів про те, що «ЗНО ніби має бути об'єктивним зрізом знань, підготовки протягом школи та позашкільних занять і компонент везіння там мав би бути мінімальним», Гриневич відповіла: «тут головне не формулювання, а продемонструвати підтримку дітям».

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич

«Главком» нагадує випускникам, які вже завтра випробовуватимуть свої знання, про основні правила проходження ЗНО цього року.

Що необхідно взяти з собою на тестування

Паспорт (або свідоцтво про народження).

Запрошення-перепустку (видається в школі).

Сертифікат учасника ЗНО (також видається у школі).

Три чорні гелеві ручки.

Пляшку води – прозору, без етикетки.

За що можуть не допустити до тестування

Відсутність хоч одного з указаних вище трьох документів. Якщо за кілька годин до початку тестування ви виявили відсутність запрошення чи сертифіката, не потрібно панікувати: ці документи можна роздрукувати із власної сторінки учасника ЗНО (на сайті Українського центру оцінювання якості освіти).

Запізнення. Вхід у пункти тестування закриваються за 10 хвилин до початку екзамену, тобто, рівно о 10:50.

За що можуть вигнати з тестування

У випадку виявленні при огляді під час ЗНО у учасника знайдуть будь-який засіб зв’язку (смартфон, планшет, смартгодинник тощо чи будь-які частини від них – навушники, сім-картка тощо).

До слова, батькам треба попередити свою дитину про можливий обшук перед тестуванням. Минулих років бували прецеденти досить жорстких оглядів учасників ЗНО.

Написання ЗНО – це один із надзвичайно стресових моментів, розказала психолог Алевтина Шевченко «Главкому» . «Найгірше це те, що мозок у стресовій ситуації – через дію кортизолу та інших гормонів стресу - працює гірше, ніж коли людина спокійна. Тому підлітка потрібно заспокоїти за будь-яку ціну», - попередила вона.

За словами психолога, під час вступної кампанії ключовим у поведінці батьків щодо дитини має бути тільки підтримка. «Не соромитися зайвий раз обняти, погладити по голові. Купити цукерок та пояснити, що все буде добре. Коли інтелект спокійний, він «видасть» весь свій ресурс. Якщо ж людина перемотивована, занадто тривожна, відключиться доступ до наявних ресурсів. Стимулюючі речі треба було робити раніше, а в цей період – тільки заспокоєння. Однак у жодному разі не вживати заспокійливих», - підкреслила вона.

Що є поважною причиною для допуску на додаткову сесію

Якщо учасник ЗНО не з’явився на тестування, наступний шанс скласти іспити у нього буде аж через рік. Відсутність на тестуванні пробачається лише з трьох причин:

Втрата чи викрадення документа, на номер якого був виписаний сертифікат (тобто паспорта чи свідоцтва про народження). У випадку викрадення необхідно написати заяву про викрадення у поліцію та отримати відповідну довідку. Можливість участі у додатковій сесії буде розглянута Регіональним центром оцінювання якості освіти (РЦОЯО) лише якщо довідка з поліції видана не пізніше дати проведення тестування. Це документ разом із заяво треба відправити до регламентної комісії РЦОЯО.

Смерть родича по крові чи по шлюбу. Ця причина буде виправданням для неявки на тестування, якщо трагічна подія станеться не раніше ніж за сім днів до дати тестів. До регламентної комісії РЦОЯО треба буде надіслати заяву із проханням про допуск для додаткової сесії, копію довідки про смерть, а також копію документа, що підтверджує родинний зв'язок із померлим.

Хвороба у день ЗНО. Для підтвердження цього необхідна буде довідка форми 095/0 і виписка з медичної карти форми №027/о. До цих документів необхідно додати заяву – до регламентної комісії. Втім, запрошення на додаткову сесію отримають лише ті, чия хвороба входить до переліку, затвердженого указом Міносвіти та МОЗу №124/95.

Людям, які саме з цих причин не змогли прийти на іспит, зможуть пройти тести під час додаткової сесії, яка проходитиме з 2-го по 11-те червня.

Рятівні коефіцієнти

Варто пам’ятати, що підсумковий бал за тестування є необов’язково остаточним: під час вступної кампанії результати можуть зазнати змін. Після аналізу минулорічної вступної кампанії у Міносвіти не відмовилося від нововведення-2017 – системи коефіцієнтів: галузевий, регіональний та сільський.

Галузевий коефіцієнт - додається в залежності від обираної спеціальності: в пріоритеті стоїть орієнтованість на природно-технічні спеціальності, попит на які часто виявляється менше через високу складність, - дорівнює 1,03 (однак уточнювати наявність коефіцієнту на інші спеціальності краще уточнювати у вишу).

Регіональний коефіцієнт покликаний збалансувати кількість вступників по всіх регіонах України. Одним зі стимулів обирання інших міст, крім столиці, є регіональний коефіцієнт. Він становить:

Для вишів Києва – 1

Для ВНЗ у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях, переміщених закладів вищої освіти – 1,04.

В інших випадках – 1,02.

Сільський коефіцієнт збільшено для вступників на аграрні спеціальності – для них він становитиме 1,05. На інші спеціальності він дорівнюватиме 1,02. Ним зможуть скористатися вступники, які:

Зареєстровані у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ.

Здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу.

Дати проведення тестування

Математика 22 травня Українська мова та література 24 травня Іспанська, німецька, французька мова 29 травня Англійська мова 1 червня Біологія 4 червня Історія України 6 червня Географія 8 червня Фізика 11 червня Хімія 13 червня



Наталія Сокирчук, «Главком»