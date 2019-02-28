На звільнених від «Ісламської держави» територіях Сирії знайшли масове поховання



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Поховання було знайдено в районі міста Багхуз у Сирії

Сирійські демократичні сили звільнили 24 своїх бійців із полону

Представники Сирійських демократичних сил, які ведуть бої в останньому бастіоні «Ісламської держави» в Сирії заявили про виявлення масового поховання людей. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Мова йде про декілька десятків осіб. Всі знайдені були вбиті і орієнтовно належать до релігійної меншини єзидів, яких бійці «Ісламської держави» брали в полон. Поховання було знайдено в районі міста Багхуз. Окрім того Сирійські демократичні сили звільнили із полону 24 своїх бійців.

На початку грудня 2018 року Іраку виявили масове поховання жертв ІДІЛ.

Слід зазначити, що найближчі європейські союзники США «одноголосно» відхилили прохання адміністрації президента США Дональда Трампа залишити свої війська в якості «спостерігачів» після виведення контингенту американських військовослужбовців.

Також стали відомі деталі заколоту проти ватажка «Ісламської держави». Бунт очолювали іноземні бойовики «Ісламської держави» – в основному із Тунісу, Марокко і Алжиру. Основні бої тривали протягом двох днів. Заколот було придушено особистою «гвардією» Абу Бакра аль-Багдаді. За голову очільника спроби перевороту Абу Муйята аль-Джазаірі було оголошено винагороду.