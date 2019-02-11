Стали відомі деталі заколоту проти ватажка «Ісламської держави»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ватажок терористичної організації «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді

Ватажок угруповання пережив спробу заколоту

Британське видання The Guardian опублікувало нові деталі спроби зміщення ватажка «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді. Бої відбувалися в вересні 2018 року біля населеного пункту Аль Кешма.

Бунт очолювали іноземні бойовики «Ісламської держави» – в основному із Тунісу, Марокко і Алжиру. Основні бої тривали протягом двох днів.

Заколот було придушено особистою «гвардією» Абу Бакра аль-Багдаді. За голову очільника спроби перевороту Абу Муйята аль-Джазаірі було оголошено винагороду.

Після заколоту ватажок «Ісламської держави» перебрався в населений пункт Багхуз. На даний момент місто обороняють до 400 бійців відповідного терористичного угруповання.

Бійці Демократичних сил Сирії за підтримки США, Великої Британії і Франції почали штурм Багхузу в суботу 9 лютого 2019 року. Вважається, що «Ісламська держава» тримає декілька сотень іноземних заручників в своєму останньому бастіоні біля річки Євфрат. Вони можуть бути використані в як інструмент торгу.