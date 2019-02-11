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    Стали відомі деталі заколоту проти ватажка «Ісламської держави»

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    Ватажок терористичної організації &laquo;Ісламська держава&raquo; Абу Бакр аль-Багдаді - Стали відомі деталі заколоту проти ватажка «Ісламської держави»
    Ватажок терористичної організації «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді

    Ватажок угруповання пережив спробу заколоту

    Британське видання The Guardian опублікувало нові деталі спроби зміщення ватажка «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді. Бої відбувалися в вересні 2018 року біля населеного пункту Аль Кешма.

    Бунт очолювали іноземні бойовики «Ісламської держави» – в основному із Тунісу, Марокко і Алжиру. Основні бої тривали протягом двох днів.

    Заколот було придушено особистою «гвардією» Абу Бакра аль-Багдаді. За голову очільника спроби перевороту Абу Муйята аль-Джазаірі було оголошено винагороду.

    Після заколоту ватажок «Ісламської держави» перебрався в населений пункт Багхуз. На даний момент місто обороняють до 400 бійців відповідного терористичного угруповання.

    Бійці Демократичних сил Сирії за підтримки США, Великої Британії і Франції почали штурм Багхузу в суботу 9 лютого 2019 року. Вважається, що «Ісламська держава» тримає декілька сотень іноземних заручників в своєму останньому бастіоні біля річки Євфрат. Вони можуть бути використані в як інструмент торгу.

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    ІДІЛ Сирія тероризм переворот Ісламська держава
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