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    НАБУ намагалось приховати від суду ключовий доказ на користь Мартиненка - адвокат

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    Адвокат Миколи Мартиненка відзначив, що протокол спільної наради двох підприємств був вилучений самим НАБУ і фігурував, як доказ із його боку - НАБУ намагалось приховати від суду ключовий доказ на користь Мартиненка - адвокат
    Адвокат Миколи Мартиненка відзначив, що протокол спільної наради двох підприємств був вилучений самим НАБУ і фігурував, як доказ із його боку

    За словами Бойка, прокурор САП Симків в інтересах НАБУ приховав від суду протокол спільної наради «Шкоди» і «Енергоатому»

    НАБУ та САП намагались приховати від суду свій доказ, що спростовує злочин у так званій «справі Мартиненка». Про це заявив захисник Мартиненка Петро Бойко.

    «НАБУ і САП  кілька років піарились на звинуваченнях проти Миколи Мартиненка та інших фігурантів цієї справи. Їх обливали брудом і без суду нав’язували  суспільству тезу про їхню винуватість. Однак під час передачі матеріалів звинувачення до суду прокурори САП «загубили» кілька томів справи (!) Ці матеріали зібрало саме НАБУ,  з ними раніше ознайомився захист», - сказав адвокат.

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    НАБУ намагалось приховати від суду ключовий доказ на користь Мартиненка - адвокат
    НАБУ намагалось приховати від суду ключовий доказ на користь Мартиненка - адвокат
    НАБУ намагалось приховати від суду ключовий доказ на користь Мартиненка - адвокат
    НАБУ намагалось приховати від суду ключовий доказ на користь Мартиненка - адвокат

    Зокрема, за словами захисника, прокурор САП Симків в інтересах НАБУ приховав від суду протокол спільної наради «Шкоди» і «Енергоатому».

    «Там офіційно зафіксовано, що чеська компанія продає «Енергоатому» продукцію за тією ж ціною, що у інших країнах. Тобто не було ніякого завищення ціни  для «Енергоатому» - немає складу злочину. Адже все звинувачення базується на нібито завищеній ціні для «Енергоатому». До цього  фейку маніпулятивно приплели  Мартиненка та ще кількох людей»,  - підкреслив Бойко.

    Адвокат зазначив, що протокол спільної наради двох підприємств був вилучений самим НАБУ і фігурував як доказ із його боку.

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    «Але потім НАБУ і САП зрозуміли, що вони своїми руками спростовують свої ж звинувачення проти Миколи Мартиненка. Тому незаконно приховали від суду важливий доказ, що його виправдовує. Однак у захисту є й інші документи, що спростовують  звинувачення – наприклад, незалежний аудит про те, що «Енерогоатом» від контракту зі «Шкодою» замість збитків отримав прибуток в 21 млн грн», - сказав захисник.

    «Тому захист під час засідання суду вимагав відводу прокурора САП Симківа, який хотів приховати дуже важливу інформацію. Але суд, на жаль, відмовив у цьому, ухваливши рішення, вигідне для сторони обвинувачення», - підкреслив Петро Бойко.

    «НАБУ і САП прекрасно знають про фальсифікацію справи і свій повний провал. Тому  НАБУ та його кишенькові активісти замість юридичного змагання в суді - намагаються дискредитувати Миколу Мартиненка», - відзначив адвокат.

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