НАБУ намагалось приховати від суду ключовий доказ на користь Мартиненка - адвокат



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Адвокат Миколи Мартиненка відзначив, що протокол спільної наради двох підприємств був вилучений самим НАБУ і фігурував, як доказ із його боку

За словами Бойка, прокурор САП Симків в інтересах НАБУ приховав від суду протокол спільної наради «Шкоди» і «Енергоатому»

НАБУ та САП намагались приховати від суду свій доказ, що спростовує злочин у так званій «справі Мартиненка». Про це заявив захисник Мартиненка Петро Бойко.

«НАБУ і САП кілька років піарились на звинуваченнях проти Миколи Мартиненка та інших фігурантів цієї справи. Їх обливали брудом і без суду нав’язували суспільству тезу про їхню винуватість. Однак під час передачі матеріалів звинувачення до суду прокурори САП «загубили» кілька томів справи (!) Ці матеріали зібрало саме НАБУ, з ними раніше ознайомився захист», - сказав адвокат.

Зокрема, за словами захисника, прокурор САП Симків в інтересах НАБУ приховав від суду протокол спільної наради «Шкоди» і «Енергоатому».

«Там офіційно зафіксовано, що чеська компанія продає «Енергоатому» продукцію за тією ж ціною, що у інших країнах. Тобто не було ніякого завищення ціни для «Енергоатому» - немає складу злочину. Адже все звинувачення базується на нібито завищеній ціні для «Енергоатому». До цього фейку маніпулятивно приплели Мартиненка та ще кількох людей», - підкреслив Бойко.

Адвокат зазначив, що протокол спільної наради двох підприємств був вилучений самим НАБУ і фігурував як доказ із його боку.

«Але потім НАБУ і САП зрозуміли, що вони своїми руками спростовують свої ж звинувачення проти Миколи Мартиненка. Тому незаконно приховали від суду важливий доказ, що його виправдовує. Однак у захисту є й інші документи, що спростовують звинувачення – наприклад, незалежний аудит про те, що «Енерогоатом» від контракту зі «Шкодою» замість збитків отримав прибуток в 21 млн грн», - сказав захисник.

«Тому захист під час засідання суду вимагав відводу прокурора САП Симківа, який хотів приховати дуже важливу інформацію. Але суд, на жаль, відмовив у цьому, ухваливши рішення, вигідне для сторони обвинувачення», - підкреслив Петро Бойко.

«НАБУ і САП прекрасно знають про фальсифікацію справи і свій повний провал. Тому НАБУ та його кишенькові активісти замість юридичного змагання в суді - намагаються дискредитувати Миколу Мартиненка», - відзначив адвокат.