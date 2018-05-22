Мартиненко заявив, що винні у «фальсифікації» його справи понесуть кримінальну відповідальність



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком Колишній нардеп Микола Мартиненко

Мартиненко прокоментував передачу в суд об'єднаної справи щодо «Енергоатому» і Східного ГЗК

НАБУ і САП лише під тиском Миколи Мартиненка передали до суду справу, де фігурує екс-депутат. Але вона там розвалиться через відсутність як доказової бази, так і самого складу злочину. Так колишній народний депутат Микола Мартиненко прокоментував передачу до суду об’єднаної справи щодо «Енергоатому» та Східного ГЗК. Про це повідомила прес-служба екс-депутата, пише РБК-Україна.

«НАБУ та САП майже 2,5 роки піарились на моєму імені. Ця справа від початку була політичною і почалась в 2015 р. після того, як я добровільно склав депутатський мандат. Вона була складовою боротьби проти тодішнього уряду, також НАБУ сподівалось пропіаритись на гучній темі. А потім до цього додався фактор особистої помсти з боку керівництва НАБУ та заанґажованих прокурорів САП», - сказав Микола Мартиненко.

За його словами, «НАБУ і САП в порушення закону тягнули час і не хотіли передавати до суду справу, де фігурує моє ім’я. Вони були неприємно здивовані, коли побачили матеріали мого захисту - дані незалежної експертизи та інші документи (в т.ч. із-за кордону), які спростовують розрекламовані звинувачення проти мене. Тому почали тягнути час та гарячково намагались щось зробити на свою користь. НАБУ почало тиснути на незалежного аудитора і проводити в нього виїмку документів, до справи «заднім числом» намагались долучити якісь папірці…», - вказав екс-депутат.

Він нагадав, що «вчора НАБУ у відчаї навіть заблокувало мене разом із адвокатами у своєму приміщенні. Нас незаконно утримували силою. НАБУ вимагало від мене підписати нашвидкоруч намальовані папірці, які не передбачені Кримінально-процесуальним кодексом».

«Я чекаю суду, де звинувачення будуть мною спростовані. А всі причетні до фальсифікацій рано чи пізно будуть відповідати за законом та нестимуть кримінальну відповідальність. Справа проти головного детектива НАБУ Калужинського – лише перший дзвіночок для пана Ситника та всіх інших, причетних до дискредитації мого імені», - заявив Мартиненко.

Раніше повідомлялося, що Антикорупційна прокуратура передала справу Мартиненка до суду.