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    Мартиненко заявив, що винні у «фальсифікації» його справи понесуть кримінальну відповідальність

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    <span>Колишній нардеп Микола Мартиненко</span> - Мартиненко заявив, що винні у «фальсифікації» його справи понесуть кримінальну відповідальність
    Фото: Главком
    Колишній нардеп Микола Мартиненко

    Мартиненко прокоментував передачу в суд об'єднаної справи щодо «Енергоатому» і Східного ГЗК

    НАБУ і САП  лише під тиском Миколи Мартиненка передали до суду справу, де фігурує екс-депутат. Але вона там розвалиться через відсутність як доказової бази, так і самого складу злочину. Так колишній народний депутат Микола Мартиненко прокоментував передачу до суду  об’єднаної справи щодо «Енергоатому» та Східного ГЗК. Про це повідомила прес-служба екс-депутата, пише РБК-Україна.

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    «НАБУ та САП майже 2,5 роки піарились на моєму імені. Ця справа від початку була політичною і почалась в 2015 р. після того, як я добровільно склав депутатський мандат. Вона була складовою боротьби проти тодішнього уряду, також НАБУ сподівалось пропіаритись на гучній темі. А потім до цього додався фактор особистої помсти  з боку керівництва НАБУ та заанґажованих прокурорів САП», - сказав Микола Мартиненко.

    За його словами, «НАБУ і САП в порушення закону тягнули час і не хотіли передавати до суду справу, де фігурує моє  ім’я. Вони були неприємно здивовані, коли побачили матеріали мого захисту  -  дані незалежної експертизи та інші документи (в т.ч. із-за кордону), які спростовують розрекламовані звинувачення проти мене. Тому почали тягнути час та  гарячково намагались щось зробити на свою користь. НАБУ почало тиснути на незалежного аудитора і проводити в нього виїмку документів, до справи «заднім числом» намагались долучити якісь папірці…», - вказав екс-депутат.

    Він нагадав, що «вчора  НАБУ у відчаї навіть заблокувало мене разом із адвокатами у своєму приміщенні. Нас незаконно утримували силою. НАБУ вимагало від мене підписати нашвидкоруч намальовані папірці, які не передбачені Кримінально-процесуальним кодексом».

    «Я  чекаю суду, де звинувачення будуть мною спростовані. А всі причетні до фальсифікацій рано чи пізно будуть відповідати за законом та нестимуть кримінальну відповідальність. Справа проти головного детектива НАБУ Калужинського – лише перший дзвіночок для пана Ситника та всіх інших, причетних до дискредитації мого імені», - заявив Мартиненко.

    Раніше повідомлялося, що Антикорупційна прокуратура передала справу Мартиненка до суду.

     

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