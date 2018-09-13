НАБУ почне розслідування щодо міністра Петренка



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У червні журналісти опублікувал матеріал, у якому ідеться, що що племінниця Петренка стала власницею двох елітних квартир

Солом’янський суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження щодо міністра юстиції України Павла Петренка за підозрою у недостовірному декларуванні.

Підґрунтям для відкриття провадження стало розслідування журналістів проекту Bihus.info.

У червні журналісти опублікувал матеріал, у якому ідеться, що що племінниця міністра Петренка Божена Клічук, після його призначення на посаду, стала власницею двох елітних квартир на Печерську та автомобілю Lexus NX200. Сам Петренко повідомив, що не допомагав Клічук в придбанні квартир та автомобіля.

Згідно з наданим Солом’янським судом документом, в червні 2018 року громадська організація «ТОМ 14» надала до НАБУ прохання внести інформацію про порушення зі сторони міністра в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Коли Бюро не задовольнило прохання, юристи організації подали скаргу до суду.

Суд постановив задовольнити скаргу організації «ТОМ 14» і наказав НАБУ відкрити провадження щодо Петренка.