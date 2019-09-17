НАБУ проводить обшуки в офісі Криворізької ТЕЦ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слідчі дії здійснюються в рамках розслідування фактів зловживань посадових осіб держпідприємства при здійсненні господарських операцій на суму понад 80 млн грн

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в офісі державного підприємства «Криворізька ТЕЦ» (Кривий Ріг, Дніпропетровська область). Про це повідомляють «Українські новини».

Пресслужба НАБУ повідомила, що слідчі дії здійснюються в рамках розслідування фактів зловживань посадових осіб держпідприємства при здійсненні господарських операцій на загальну суму понад 80 млн грн.

Розпочато розслідування за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата або заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як повідомлялось, «Нафтогаз» заявляє про загрозу стабільному теплопостачанню Кривого Рогу в опалювальному сезоні 2019/20 через борги Криворізької ТЕЦ. Кривий Ріг заявляє про неможливість впливу на борг Криворізької ТЕЦ перед «Нафтогазом» у розмірі 1,7 млрд грн.