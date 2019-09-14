НАБУ відкрило справу стосовно колтшнього гендиректора «Укроборонпрому» Букіна



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Павло Букін

Кримінальне провадження розпочато 7 серпня за ст. 366-1 Кримінального кодексу за фактом можливого декларування недостовірної інформації при поданні декларації

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації колишнім генеральним директором концерну «Укроборонпром» Павлом Букіним. Про це повідомилляють «Українські новини» з посиланням на джерело у НАБУ.

Справу було відкрито ще тоді, коли Букін обіймав посаду гендиректора «Укроборонпрому».

Кримінальне провадження розпочато 7 серпня за ст. 366-1 Кримінального кодексу за фактом можливого декларування недостовірної інформації при поданні декларації.

Обставин справи співрозмовник не уточнив.

Як повідомлялось, 30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Павла Букіна з посади генерального директора концерну «Укроборонпром» і призначив замість нього Айвараса Абромавічуса.

У березні Національне антикорупційне бюро провело обшуки в Букіна у справі про розкрадання в оборонному секторі.

Зазначимо, за даними журналістського розслідування програми «Наші гроші», нинішній директор Укроборонпрому Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський мали стосунок до незаконних оборудок при закупівлях в армії.

Нагадаємо, НАЗК внесло припис гендиректору «Укроборонпрому» Павлу Букіну щодо порушення закону «Про запобігання корупції» його підлеглим президентом ДП «Антонов» Олександром Донцем.

Гендиректором Державного концерну «Укроборонпром» Букіна призначено наприкінці лютого 2018 року. До призначення Букін працював генеральним директором «Укрспецекспорта». У ЗМІ він фігурував у 2017 році, коли став відомий розмір зарплатні Букіна, яка збільшилась на 44% і становила 579 тис. грн. Букін працював на підприємстві тривалий час. У 2012-2013 роках обіймав посаду заступника директора «Укроборонпрому», якому підпорядковується підприємство.