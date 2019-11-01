НАБУ спровокувало міжнародний скандал: агенти з України здійснювали незаконне стеження в ЄСПЛ



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Двоє детективів летіли з Києва у Франкфурт разом із директором НАБУ Артемом Ситником

Харківська правозахисна група на чолі з Євгеном Захаровим заявляє, що Європейський суд з прав людини розпочав розслідування за фактом дій НАБУ

Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров з посиланням на джерела заявив, що детективи НАБУ проводили незаконне стеження в Європейському суді з прав людини, що може бути кваліфіковане як шпигунство та загрожує Україні масштабними негативними наслідками.

Про це Захаров повідомив на сайті Харківської правозахисної групи.

«Національне антикорупційне бюро України вже стежить невідомо за ким у Страсбурзі! Детектив НАБУ Сергій Рокунь разом із колегою, ім’я якого ще треба уточнити, летіли з Києва у Франкфурт в одному літаку разом із директором НАБУ Артемом Ситником та його першим заступником Гізо Углавою. А потім пан Рокунь не міг втриматися, щоб не засвідчити своє перебування у Страсбурзі через вміщення в Інстаграмі свого фото на фоні шпилю знаменитого Страсбурзького собору», - написав Захаров, опублікувавши відповідний скрін із сторінки Рокуня.

«Ну, просто як любителі архітектури «Петров» та «Боширов» милувалися шпилями собору у Солсбері!» - зауважив директор Харківської правозахисної групи.

Захаров повідомив, що за даними джерела, Ситник особисто підтвердив проведення стеження у Європейському суді.

«Як повідомило інше джерело, у відповідному органі Ради Європи розпочато службове розслідування щодо цих незаконних дій», - заявив він.

Захаров зауважив, що дії НАБУ є безпрецедентними. «Такого собі не дозволяв ніхто і ніколи. Європейський суд з прав людини знаходиться під міжнародним імунітетом. Для проведення таких слідчих дій недостатньо рішення суду (і який український суддя наважиться на такий дозвіл?!). Проведення слідчих дій поза межами України, ще й відносно поважної міжнародної судової установи є недопустимим. Тобто ці дії беззаперечно є незаконними та злочинними», - повідомив він.

«Наслідки цієї історії можуть бути жахливими, їх навіть важко передбачити. Як на мене, це незаконне стеження може бути кваліфіковане як шпигунство. Це може вплинути на ставлення до України в Раді Європи, зокрема, в Європейському суді з прав людини. Під загрозою - розгляд тисяч заяв українців проти України, п’яти міждержавних справ України проти Росії з приводу окупації Криму та частини Донецької та Луганської областей. Питання, хто і навіщо руками НАБУ знову втягує Україну в міжнародний скандал, який ганьбить українську державу?» - підкреслив директор Харківської правозахисної групи.