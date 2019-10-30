НАБУ підозрює голову Чернівецької облради в отриманні хабара



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Мунтяну закидають отримання хабара, який він начебто вимагав за передачу в приватні руки державного санаторію

Сам Іван Мунтян зараз перебуває у відпустці

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти голови Чернівецької облради Івана Мунтяна.

Йому закидають отримання хабара у 180 тисяч доларів, які він начебто вимагав за передачу в приватні руки державного санаторію, повідомляє ТСН.

Два тижні тому облрада проголосувала за його реорганізацію і віддала в півстолітню оренду. Через кілька днів НАБУ провело обшуки в облраді. Вилучили документи, мобільні телефони та термінал для оплати картками, який знайшли в автомобілі одного з фігурантів.

Сам Іван Мунтян зараз перебуває у відпустці і переконує, що про цю справу нічого не знає.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях працівники НАБУ 16 жовтня проводили обшуки у кабінетах голови обласної ради Івана Мунтяна та керівника юридичного відділу апарату ради.

До слова, співробітники СБУ затримали посадовця регіонального відділення Фонду державного майна по Харківській, Донецькій та Луганській областях, який вимагав гроші від директора підпорядкованого держпідприємства. Під час обшуків у чиновника вилучено понад 500 тисяч доларів.