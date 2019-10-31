Опубліковані результати експертизи формули «Роттердам +», яку близько року приховували НАБУ І САП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зміна вартості електроенергії в зв'язку зі зміною індикативної ціни на вугілля відповідно до формули «Роттердам +» також визнається обґрунтованою - КНДІСЕ

Експерти прийшли до висновку про економічну обґрунтованість постанови НКРЕКП №289, більш відомої як «формула Роттердам +»

Відомий юрист і блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook оприлюднив фотокопії звіту Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), що проводив офіційну експертизу формули «Роттердам +» за приписом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в 2018 році.

У звіті КНДІСЕ вказується, що експерти прийшли до висновку про економічну обґрунтованість постанови НКРЕКП №289, більш відомої як «формула Роттердам +».

«Таким чином, формула визначення ціни енергетичного вугілля є економічно обґрунтованою для розрахунку прогнозної ціни і платежу виробникам, які працюють за ціновими заявками, відповідно до постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електроенергії» №289 від 03.03.2016г.» , - йдеться в документі.

Підкреслюється, що прийняття формули «Роттердам +», обумовлено рядом нормативних актів і міжнародних зобов'язань України перед Європейським Союзом.

«З огляду на вищевикладене, прийняття постанови НКРЕКП №289 від 03.03.2016г. «Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електроенергії» обґрунтовано Директивою 2009/72 / ЄС від 13 липня 2009 року, договором про членство України в Енергетичному Співтоваристві, договором про асоціацію України з ЄС, Рекомендаціям Антимонопольного комітету України від 17.09.20157. №12-рк, а також затверджено Міністерством енергетики та вугільної промисловості», - стверджується в звіті.

Зміна вартості електроенергії в зв'язку зі зміною індикативної ціни на вугілля відповідно до формули «Роттердам+» також визнається обґрунтованою.

«Оскільки формула визначення ціни енергетичного вугілля, при розрахунку прогнозної ціни і платежу виробникам, які працюють за ціновими заявками, що міститься в постанові НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електроенергії »№289 від 03.03.2016г є економічно обґрунтованою, то будь-яка обґрунтована зміна індикативної ціни вугілля призводить до обґрунтованої зміни вартості електричної енергії», - роблять висновок експерти КНДІСЕ.

Нагадаємо, раніше ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк назвав справу «Роттердам +» помстою підприємця Ігоря Коломойського шляхом використання незаконного тиску через НАБУ і САП. На його думку, такі дії олігарха викликані тим, що в період дії прозорого ринкового ціноутворення він недоотримав прибуток від своїх феросплавних заводів, що мають велику енергоємність.

22 жовтня адвокат Дмитра Вовка Ірина Одинець звинуватила прокурорів САП в умисному приховуванні результатів офіційних експертиз у справі «Роттердам +», що суперечать версії правоохоронців і порушення ст. 9 КПК України, який зобов'язує прокурора всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.