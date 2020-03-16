НАБУ відкрило кримінальне провадження через переслідування Порошенка, – адвокат



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Ігор Головань та Ілля Новіков, адвокати п'ятого президента України Петра Порошенка, зробили заяву для ЗМі

Адвокат заявив, що державні органи дуже неохоче реагують на розслідування інформації, яку викрили записи із кабінету Романа Труби

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактом політичного переслідування п’ятого президента Петра Порошенка. Про це повідомив журналістам його адвокат Ілля Новіков. З його слів, НАБУ буде розслідувати, зокрема, так звані плівки Труби, які доводять замовний характер численних кримінальних проваджень, які «наплодило» відомство під керівництвом ексдиректора ДБР.



«Заява була подана ще влітку минулого року щодо дій Труби та інших співробітників ДБР. Ми предметно ставимо питання про те, що НАБУ має у своїй компетенції оцінити їх дії. Ми знаємо слова, які говорилися в кабінеті Труби, ми знаємо, що за цими словами стоять реальні дії, що слідчі фактично виконували ті інструкції, ті завдання з політичного переслідування Петра Порошенка, які їм ставилися», - зазначив Ілля Новіков.



«Сьогодні ми починаємо діалог з НАБУ, і я сподіваюся, що цей діалог буде продуктивним і результативним. І розраховуємо, що всі люди, які так чи інакше зловживали своїм впливом, понесуть законну відповідальність», - повідомив адвокат Порошенка.



Адвокат Ігор Головань додав, що державні органи дуже неохоче реагують на розслідування інформації, яку викрили записи із кабінету Романа Труби.



«Наші дії спрямовані на те, щоб не дати уникнути розслідування тих фактів, про які ми знаємо з так званих записів із кабінету Труби. Ми знаємо, що не було ентузіазму у державних органів розслідувати ці питання. Не було у них бажання допитувати імовірних учасників цих розмов у кабінеті Труби, що свідчило про системну організацію з високих владних кабінетів - в тому числі і з кабінетів у Офісі президента - політичних переслідувань Петра Порошенка і його політичної сили. Але ми зараз просуваємося вперед у напрямі того, щоб всі факти були розслідувані, а винні притягнені до встановленої законом відповідальності», - наголосив адвокат Головань.

Нагадаємо, 4 березня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки.

Також 4 березня було опубліковано текст недолугої «підозри», як Порошенко сам у себе захоплював владу.