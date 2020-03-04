Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки



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Давид Арахамія запевняє, що плани звільнити Руслана Рябошапку «ніяк не пов'язані» з тим, що генеральним прокурором незадоволений Ігор Коломойський

Очільник монобільшості запевняє, що за відставку генпрокурора є голоси

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що генерального прокурора Руслана Рябошапку можуть звільнити 5 березня. Він запевняє, що голоси на це є, пише «Лівий берег».

«Останньою краплею, напевно, стало непідписання (підозри) щодо пана Порошенка. Тому що все готово до підписання підозри, але ніхто цього нічого не робить», - сказав Арахамія в коментарі журналістам.

Він додав, що плани звільнити Рябошапку «ніяк не пов'язані» з тим, що генеральним прокурором незадоволений Ігор Коломойський. Він вважає, що Коломойський настільки впливовий, щоб «змусити парламент одноголосно голосувати» за звільнення Рябошапки.

За його словами, голосів за його відставку більш ніж достатньо.

«Просто реально - недопрацювання Офісу генерального прокурора. Там і заступники генерального прокурора», - сказав Арахамія.

Нагадаємо, 3 березня в парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

У тексті йдеться, що «одним з ключових запитів суспільства було і є розслідування кримінальних правопорушень, насамперед - корупційних злочинів». Депутати, які підписалися під проєктом постанови, вважають, що Рябошапка як генеральний прокурор з цим не впорався, продемонстрував низьку ефективність і тому не відповідає обійманій посаді.

«Нерозслідування, гальмування розслідування найрезонансніших кримінальних проваджень свідчить про небажання, неможливість або нездатність генерального прокурора забезпечити виконання завдань, поставлених законом перед Офісом прокурора, зокрема і перед прокуратурою загалом», - йдеться в проєкті постанови.

У пояснювальній записці перелічують деякі з цих кримінальних справ: проти колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, проти мера Львова Андрія Садового, проти «хрещеного батька контрабанди» Вадима Альперіна, проти підозрюваних у вбивстві Катерини Гандзюк, справа Burisma.