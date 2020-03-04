Як Порошенко сам у себе захоплював владу - опубліковано текст недолугої «підозри»



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Державне бюро розслідувань підготувало підозру у захоплення влади та зловживанні нею п’ятому президенту Петру Порошенку Фото: РБК-Україна

Проєкт підозри викликає сумніви в об’єктивності, адже до тексту є як юридичні, так і суто логічні питання

Проєкт підозри, яку Державне бюро розслідувань підготувала для п’ятого президента Петра Порошенка, викликає сумніви в обгрунтованості та об’єктивності. Про це йдеться у редакційній статті видання «Українська правда», яка отримала у розпорядження проєкт підозри.

Адвокат із 40-річним досвідом, партнер юридичної компанії Equity Ярослав Зейкан, який на прохання УП проаналізував документ, робить висновок - проєкт підозри викликає сумніви в об’єктивності, адже до тексту є як юридичні, так і суто логічні питання.

У підозрі йдеться про призначення президентом Порошенком двох членів ВРП та заступника Голови служби зовнішньої розвідки.

Юрист звертає увагу на те, що ДБР вважає, нібито Порошенко захопив владу «наперед», тобто розраховуючи утримати її після програшу на виборах. Але на момент «злочину» Порошенко і так обіймав посаду глави держави. Тобто виходячи з логіки ДБР, Петро Порошенко сам у себе захопив владу.

«Порошенко на той момент був президентом, законно обраним народом України. І за таких умов, звичайно, йому вже ніяку владу захоплювати не було потреби, адже він уже був президентом і діяв відповідно до повноважень», - наголошує правник.

Ще одна особливість підозри – матеріальна шкода, яка має бути результатом злочину. У випадку з Порошенком ДБР вирішило, що ця шкода – у зарплатах, виплачених призначених Порошенком посадовцям. Адвокат Зейко запевняє, на практиці це не може вважатись шкодою, бо люди отримували заробітну платню за фактично виконану роботу. «Вони одержували заробітну плату за виконувану роботу, так що тут ніякої шкоди немає. Це є загальна практика, Бог знає, ще з радянських часів: коли людина все-таки займала ту посаду, виконувала ці функції, то це не може рахуватися шкодою».

Сумнівною виглядає і «експертиза», на яку начебто посилається ДБР, - зазначає адвокат. Саме вона має визначити, скільки саме начебто втратила держава через дії Порошенка. «Там є нібито посилання на експертизу – ні номера, ні дати, – пояснює Зейко. – Значить, посадова особа, виходить, переконана в тому, що експертиза буде така, яка потрібно. Це насторожує», - зазначає експерт.

Безсумнівно, кожен, хто порушив закон, має відповідати за свої дії. Але якщо він дійсно порушив закон. І якщо слідство може це довести. Переслідування лише заради переслідування не доводить верховенство права. Навіть у випадку з найвищим керівництвом держави – підсумовує видання «Українська правда».

Раніше повідомлялося, що допит колишнього президента, лідера фракції «Європейська солідарність» Петра Порошенка в Держбюро розслідувань тривав шість годин.