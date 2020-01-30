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    НАБУ викрило трьох людей на пропозиції $5 млн голові Фонду держмайна (фото, відео)

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    НАБУ викрило трьох людей на пропозиції $5 млн голові Фонду держмайна (фото, відео)
    Фото: НАБУ

    Затримані запропонували голові Фонду державного майна України $5 млн хабаря в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи

    Трьох осіб викрито на пропозиції голові Фонду держмайна України, посаду якого наразі обіймає Дмитро Сенниченко, $5 млн в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод». Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

    «29 січня 2020 року детективи НАБУ за процесуального керівництва САП викрили «на гарячому» трьох осіб під час надання частини неправомірної вигоди у розмірі $50 тис. голові Фонду державного майна України. Осіб затримали у порядку ст. 208 КПК України», - вказали у НАБУ.

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    НАБУ викрило трьох людей на пропозиції $5 млн голові Фонду держмайна (фото, відео)
    НАБУ викрило трьох людей на пропозиції $5 млн голові Фонду держмайна (фото, відео)
    НАБУ викрило трьох людей на пропозиції $5 млн голові Фонду держмайна (фото, відео)
    Фото: НАБУ

    Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України.

    Як встановило слідство, затримані запропонували голові Фонду державного майна України $5 млн неправомірної вигоди «в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи». За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов'язаних із ініціаторами корупційного злочину, додали у НАБУ.

    «Затримані планували надавати неправомірну вигоду частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей. Під час передачі першого траншу у $50 тис. їх викрили детективи НАБУ. Вказана реалізація стала можливою за сприяння Державної прикордонної служби України», - зазначили у бюро.

    Розслідування наведених фактів НАБУ та САП розпочали за заявою голови ФДМУ у листопаді 2019 року.

    НАБУ завод САП розслідування
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