НАБУ викрило трьох людей на пропозиції $5 млн голові Фонду держмайна (фото, відео)



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Фото: НАБУ

Затримані запропонували голові Фонду державного майна України $5 млн хабаря в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи

Трьох осіб викрито на пропозиції голові Фонду держмайна України, посаду якого наразі обіймає Дмитро Сенниченко, $5 млн в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод». Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

«29 січня 2020 року детективи НАБУ за процесуального керівництва САП викрили «на гарячому» трьох осіб під час надання частини неправомірної вигоди у розмірі $50 тис. голові Фонду державного майна України. Осіб затримали у порядку ст. 208 КПК України», - вказали у НАБУ.

Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України.

Як встановило слідство, затримані запропонували голові Фонду державного майна України $5 млн неправомірної вигоди «в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод» (99,5% акцій належать державі) наперед визначеної особи». За задумом, призначений керівник державного підприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов'язаних із ініціаторами корупційного злочину, додали у НАБУ.

«Затримані планували надавати неправомірну вигоду частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей. Під час передачі першого траншу у $50 тис. їх викрили детективи НАБУ. Вказана реалізація стала можливою за сприяння Державної прикордонної служби України», - зазначили у бюро.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП розпочали за заявою голови ФДМУ у листопаді 2019 року.