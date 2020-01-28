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    Заступника міністра часів Януковича арештували на 45 днів

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    Ігор Кірюшин в 2009-2011 роках був&nbsp;<span>заступником міністра палива та енергетики України</span> - Заступника міністра часів Януковича арештували на 45 днів
    Ігор Кірюшин в 2009-2011 роках був заступником міністра палива та енергетики України

    Екс-заступника міністра енергетики часів Януковича екстрадували в Україну з Грузії

    Слідчим суддею Вищого антикорупційного суду обрано запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики та вугільної промисловості України часів президента Януковича -  тримання під вартою строком на 45 днів із правом внесення застави у розмірі майже 6 млн гривень, передає пресслужба САП.

    ЗМІ повідомляють, що мова йде про Ігоря Кірюшина. 

    «28 січня 2020 року за результатами розгляду слідчим суддею Вищого антикорупційного суду клопотання детектива НАБУ, яке погоджене прокурором САП, колишньому заступнику міністра енергетики та вугільної промисловості України часів президента Януковича, якого 27 січня поточного року екстрадовано з Грузії застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 45 днів із правом внесення застави у розмірі майже 6 млн гривень», — йдеться у повідомленні.

    Так, учасники злочинного угруповання до складу якого входив зазначений експосадовець, у 2010-2014 роках продавали приватним компаніям скраплений газ, видобутий ПАТ «Укрнафта» (50%+1 акція належать державній НАК «Нафтогаз України») та ПАТ «Укргазвидобування» (100% акцій належать НАК «Нафтогаз України») за пільговими цінами, встановленими для реалізації газу населенню, однак насправді перепродували його іншим суб’єктам господарювання, а ті вже випускали у вільний обіг. Внаслідок таких дій державним підприємствам завдано збитків у розмірі понад 2 млрд гривень, повідомили у САП.

    Дії вищезазначеної особи кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України, за які предбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Слідство триває.

    Укргазвидобування Віктор Янукович Нафтогаз України НАБУ Укрнафта арешт чиновник САП
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