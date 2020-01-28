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    НАБУ повідомило про підозру екснардепу Бобову

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    Геннадій Бобов - НАБУ повідомило про підозру екснардепу Бобову
    Геннадій Бобов

    Бобов «забув» внести в декларацію 52 млн грн

    Національне антикорупційне бюро спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили народному депутату VIIІ скликання про підозру у декларуванні недостовірних відомостей.

    Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

    Згідно з повідомленням, у щорічних деклараціях за 2015, 2016, 2017, 2018 роки, а також у декларації, поданій у серпні 2019 року, перед звільненням із посади народного депутата, підозрюваний не вказав: фінансові зобов'язання у розмірі 52 млн грн, нерухомість за кордоном вартістю 2,32 млн швейцарських франків, а також наявність у власності приватного підприємства з часткою у статутному капіталі 98,2%, що у грошовому еквіваленті сягає понад 467 тис. грн).

    За інформацією Українських Новин, йдеться про колишнього депутата Верховної Ради із групи «Партія «Відрождення» Геннадія Бобова.

    Як зазначається, про підозру у скоєнні злочину за ст. 366-1 Кримінального кодексу (внесення завідомо недостовірних даних у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) ексдепутату повідомили у вівторок, 28 січня.

    Також відомо, що досудове розслідування вказаних фактів НАБУ розпочало ще в травні 2017 року.

    Зазначимо, що Бобов - власник одного з найбільших агрохолдингів «Панда», основна частина земель якого знаходиться в Черкаській області. «Панда» має один із найбільших у країні земельний банк

    Нагадаємо, у січні 2018 року Генпрокуратура «вибила» з народного депутата від групи «Відродження» Геннадія Бобова 38 млн грн несплачених податків до державного бюджету.

    нерухомість НАБУ декларація розслідування
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