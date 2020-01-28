НАБУ повідомило про підозру екснардепу Бобову



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Геннадій Бобов

Бобов «забув» внести в декларацію 52 млн грн

Національне антикорупційне бюро спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили народному депутату VIIІ скликання про підозру у декларуванні недостовірних відомостей.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Згідно з повідомленням, у щорічних деклараціях за 2015, 2016, 2017, 2018 роки, а також у декларації, поданій у серпні 2019 року, перед звільненням із посади народного депутата, підозрюваний не вказав: фінансові зобов'язання у розмірі 52 млн грн, нерухомість за кордоном вартістю 2,32 млн швейцарських франків, а також наявність у власності приватного підприємства з часткою у статутному капіталі 98,2%, що у грошовому еквіваленті сягає понад 467 тис. грн).

За інформацією Українських Новин, йдеться про колишнього депутата Верховної Ради із групи «Партія «Відрождення» Геннадія Бобова.

Як зазначається, про підозру у скоєнні злочину за ст. 366-1 Кримінального кодексу (внесення завідомо недостовірних даних у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) ексдепутату повідомили у вівторок, 28 січня.

Також відомо, що досудове розслідування вказаних фактів НАБУ розпочало ще в травні 2017 року.

Зазначимо, що Бобов - власник одного з найбільших агрохолдингів «Панда», основна частина земель якого знаходиться в Черкаській області. «Панда» має один із найбільших у країні земельний банк

Нагадаємо, у січні 2018 року Генпрокуратура «вибила» з народного депутата від групи «Відродження» Геннадія Бобова 38 млн грн несплачених податків до державного бюджету.