Голова Держгеокадастру розповів, як йому пропонували хабар

Після озвучення пропозиції вручення хабаря Лещенко звернувся із відповідною заявою до НАБУ

Голові Держгеокадастру Роману Лещенку пропонували хабар у розмірі 170 тисяч доларів за погодження і видання наказів на виділення землі у Хмельницькій області на підставних осіб під програми взаємодії із фермерськими господарствами.

Про це Лещенко розповів 10 грудня.

За його словами, радник одного з попередніх голів Держгеокадастру представився йому як бенефіціар більшості кампаній, які виграли тендер на проведення національної інвентаризації земель. Після озвучення пропозиції вручення хабаря Лещенко звернувся із відповідною заявою до НАБУ. Після цього правоохоронці розпочали процес документування вчинення злочину.

«На момент, коли я приступив до виконання обов'язків, ці компанії вже виграли тендер, і фактично як голова Держгеокадастру я перебував заручником, що така інвентаризація саботувалася, оскільки не були обумовлені чіткі строки її виконання. На нарадах я наполягав, що до 21 вересня інвентаризація має бути закінчена. Компанії, які виграли тендери, зобов'язувалися провести інвентаризацію, але ця робота не виконувалася», – заявив Лещенко.

Голові Держгеокадасту поставили умову, що невиконання плану інвентаризації «буде мати негативні наслідки для подальшої роботи, оскільки план інвентаризації затверджений урядом».

Нагадаємо, 9 грудня детективи НАБУ затримали на хабарі у 52 тисячі доларів начальника одного з територіальних управлінь Держгеокадастру, хабар мали передати голові відомства Роману Лещенку.

Романа Лещенка призначили головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру 10 червня 2020 року.

Джерело: Укрінформ