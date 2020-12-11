В «Укрбуді» прокоментували «хабар Микитася Гройсману»

Олег Майборода: Максим Микитась нікого ніколи не посвячував у своє спілкування з депутатами, чиновниками, бандитами

Топменеджер «Укрбуду» визнав, що експрем’єр має вартісну нерухомість у ЖК, який звела компанія

Генеральний директор компанії «Укрбуд девелопмент» Олег Майборода прокоментував скандал з експрем'єром-міністром Володимиром Гройсманом. Колишній очільник уряду нібито отримав хабар нерухомістю у ЖК «Аристократ» за призначення Олександра Лятамбора (який був помічником ексспіввласника «Укрбуду» Максима Микитася) на посаду президента держкорпорації.

В інтерв’ю «Главкому» чиновник розповів обставини призначення Лятамбора.

«Лятамбор дійсно був призначений президентом корпорації «Укрбуд». А у Гройсмана дійсно є офіс у ЖК «Аристократ». Але ці взаємини – це чисто історія Микитася. Він нікого ніколи не посвячував у своє спілкування з депутатами, чиновниками, бандитами. Я дізнавався про це тільки, коли з'ясовувалося, що він дав комусь грошей, а його у черговий раз обдурили», – зазначив він.

Зазначимо, що ЗМІ поширили інформацію про те, що експрем'єр-міністр Володимир Гройсман міг отримати хабар у 75 млн грн від підозрюваного у заволодінні майном Нацгвардії ексдепутата Максима Микитася. Про це йдеться у постанові ВАКС.

«18.12.2017 у завуальованій формі, під виглядом укладення договору про купівлю предмета злочину, Гройсману В.Б. було надано, а останнім, за пособництва Коваленка В.Л. на ім'я Гижка Ю.П., отримана для себе неправомірна вигода в особливо великому розмірі майнових прав на нежитлові приміщення ... у житловому комплексі «Аристократ», ... на суму 75 450 132,62 гривні, що становить різницю між фактично сплаченою Гройсманом В.Б. сумою грошових коштів та дійсної ринкової вартості майнових прав на предмет неправомірної вигоди», – йдеться у постанові.

Максим Микитась – один з найвідоміших в Україні девелоперів – ексспіввласник компанії «Укрбуд девелопмент» і колишній депутат Верховної Ради 8 скликання.

Обраний влітку 2016 року на проміжних виборах за округом №206 (Чернігівська область) як безпартійний самовисуванець. Член депутатської групи «Воля народу» з 2017 року, до того був позафракційним. Член Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

У 2010-2016 роках – президент державної будівельної корпорації «Укрбуд». З 2014 до 2015 року був депутатом Київської міської ради, був обраний за списком партії «УДАР» як безпартійний. Був заступником голови комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування.

У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання по 206 округу (Чернігівська область) як безпартійний самовисуванець.

Напередодні головний редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов повідомив, що НАБУ провело обшуки в структурах Гройсмана після свідчень відомого забудовника Максима Микитася. У ЗМІ також оприлюднили ухвалу Вищого Антикорупційного суду, в якій йдеться про те, що експрем’єр-міністр Володимир Гройсман отримав хабар на суму понад 75 мільйонів гривень.