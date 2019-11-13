НАБУ затримало двох цивільних разом із директоркою департаменту Офісу президента Кондзелею



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Прізвищ у НАБУ не назвали, але зазначили, що серед затриманих є ексзаступник міністра культури

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало, окрім директорки департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлани Кондзелі, двох цивільних осіб, підозрюваних у причетності до шахрайського заволодіння $150 тис. Про це повідомило джерело в бюро.

«Крім Кондзелі затримали ще двох цивільних», - сказав співрозмовник.

Прізвищ співрозмовник з НАБУ не назвав, але зазначив, що в числі затриманих є ексзаступник міністра культури.

Eсі вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

Про підозру їм поки не повідомлялося.

Нагадаємо, 12 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про затримання Світлани Кондзелі. За даними журналістів, глава департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента отримала 150 тисяч доларів хабаря.

Вона просила ці гроші за призначення на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» і заявляла, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки на Банковій.

Згодом Офіс президента України підтвердив повідомлення про затримання співробітниками НАБУ директора департаменту публічної інформації Офісу президента Світлани Кондзелі.

Зазначимо, що у декларації за 2018 рік Кондзеля вказала, що володіє квартирою у Крюківщині під Києвом, коморою, також вона має у спільній власності квартиру у Львові, її чоловік задекларував квартиру та земельну ділянку в Іванівці під Києвом, автомобіль - Renault Latitude 2011 року випуску.