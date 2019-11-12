У Зеленського підтвердили затримання на хабарі чиновниці Офісу президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Світлана Кондзеля очолює Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента

Світлана Кондзеля працювала в різних відділах Адміністрації президента з 2005 року

Офіс президента України підтвердив повідомлення про затримання співробітниками НАБУ директора департаменту публічної інформації Офісу президента Світлани Кондзелі.

Про це у вівтрок ввечері повідомила пресслужба Офісу президента України.

«Ця людина працювала в різних відділах Адміністрації президента з 2005 року. Для глави держави немає «своїх» і «чужих». Корупція повинна бути викорінена: чим вища посада корупціонера, тим небезпечніші для держави зловживання з його боку», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація про затримання Світлани Кондзелі. За даними журналістів, глава департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента отримала 150 тисяч доларів хабаря.

Вона просила ці гроші за призначення на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» і заявляла, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки на Банковій.

Відзначимо, що у декларації за 2018 рік Кондзеля вказала, що володіє квартирою у Крюківщині під Києвом, коморою, також вона має у спільній власності квартиру у Львові, її чоловік задекларував квартиру та земельну ділянку в Іванівці під Києвом, автомобіль - Renault Latitude 2011 року випуску.