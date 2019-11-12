Вимагала $300 тисяч: подробиці затримання на хабарі працівниці Офісу президента



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Глава департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлана Кондзеля встигла отримала 150 тисяч доларів хабаря

Детективи НАБУ задокументували вимагання хабаря у розмірі 300 тис. доларів з фізичної особи за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України»

У вівторок, 12 листопада, детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили та затримали за підозрою у отриманні неправомірної вигоди учасників організованої злочинної групи, серед яких – працівниця Офісу президента України.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

«Внаслідок проведення операції «під прикриттям» (негласних слідчих розшукових дій) детективи НАБУ задокументували вимагання неправомірної вигоди у розмірі 300 тис. дол. США з фізичної особи за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що керівницю одного з Головних департаментів Офісу президента України, її спільницю – ексзаступницю Міністра культури України (2011 р.) – та інших учасників угруповання затримали безпосередньо після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тисяч доларів.

«Осіб затримано відповідно до ст.208 КПК України. Наразі здійснюються невідкладні слідчі дії, до яких залучені працівники СБУ. Вирішується питання повідомлення про підозру», - резюмували у НАБУ.

Нагадаємо, сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація про затримання Світлани Кондзелі. За даними журналістів, глава департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента отримала 150 тисяч доларів хабаря.

Вона просила ці гроші за призначення на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» і заявляла, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки на Банковій.

В Офісі президента заявили, що «для глави держави немає «своїх» і «чужих». Корупція повинна бути викорінена: чим вища посада корупціонера, тим небезпечніші для держави зловживання з його боку».

Відзначимо, що у декларації за 2018 рік Кондзеля вказала, що володіє квартирою у Крюківщині під Києвом, коморою, також вона має у спільній власності квартиру у Львові, її чоловік задекларував квартиру та земельну ділянку в Іванівці під Києвом, автомобіль - Renault Latitude 2011 року випуску.