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    ЗМІ повідомили про затримання на крупному хабарі представниці Офісу Зеленського

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    Світлана&nbsp;Кондзеля&nbsp;очолює&nbsp;Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента <div></div> - ЗМІ повідомили про затримання на крупному хабарі представниці Офісу Зеленського
    Світлана Кондзеля очолює Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента

    За даними джерела, Кондзеля розповідала, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки на Банковій

    Національне антикорупційне бюро затримало на хабарі 150 тисяч доларів директора департаменту Офісу президента Світлану Кондзелю.

    Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на свої джерела.

    Кондзеля очолює Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента.

    Про затримання представниці Офісу президента наразі повідомляють й інші ЗМІ з посиланням на власні джерела.

    За їхніми словами, Кондзеля розповідала, що вирішує будь-яку проблему через зв'язку в Офісі президента. Зокрема, вона просила 150 тисяч доларів за призначення на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України».

    Відзначимо, що у декларації за 2018 рік Кондзеля вказала, що володіє квартирою у Крюківщині під Києвом, коморою, також вона має у спільній власності квартиру у Львові, її чоловік задекларував квартиру та земельну ділянку в Іванівці під Києвом, автомобіль - Renault  Latitude 2011 року випуску.

    ЗМІ Нафтогаз України НАБУ корупція в Україні хабар корупція Офіс президента
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