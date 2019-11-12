ЗМІ повідомили про затримання на крупному хабарі представниці Офісу Зеленського



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Світлана Кондзеля очолює Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента

За даними джерела, Кондзеля розповідала, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки на Банковій

Національне антикорупційне бюро затримало на хабарі 150 тисяч доларів директора департаменту Офісу президента Світлану Кондзелю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на свої джерела.

Кондзеля очолює Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента.

Про затримання представниці Офісу президента наразі повідомляють й інші ЗМІ з посиланням на власні джерела.

За їхніми словами, Кондзеля розповідала, що вирішує будь-яку проблему через зв'язку в Офісі президента. Зокрема, вона просила 150 тисяч доларів за призначення на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України».

Відзначимо, що у декларації за 2018 рік Кондзеля вказала, що володіє квартирою у Крюківщині під Києвом, коморою, також вона має у спільній власності квартиру у Львові, її чоловік задекларував квартиру та земельну ділянку в Іванівці під Києвом, автомобіль - Renault Latitude 2011 року випуску.