ЗМІ повідомили про затримання на крупному хабарі представниці Офісу Зеленського
За даними джерела, Кондзеля розповідала, що вирішує будь-яку проблему через зв'язки на Банковій
Національне антикорупційне бюро затримало на хабарі 150 тисяч доларів директора департаменту Офісу президента Світлану Кондзелю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на свої джерела.
Кондзеля очолює Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента.
Про затримання представниці Офісу президента наразі повідомляють й інші ЗМІ з посиланням на власні джерела.
За їхніми словами, Кондзеля розповідала, що вирішує будь-яку проблему через зв'язку в Офісі президента. Зокрема, вона просила 150 тисяч доларів за призначення на посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України».
Відзначимо, що у декларації за 2018 рік Кондзеля вказала, що володіє квартирою у Крюківщині під Києвом, коморою, також вона має у спільній власності квартиру у Львові, її чоловік задекларував квартиру та земельну ділянку в Іванівці під Києвом, автомобіль - Renault Latitude 2011 року випуску.