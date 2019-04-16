Порошенко назвав екстрадицію Крючкова передвиборчою технологією Зеленського



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15 квітня Дмитра Крючкова екстрадували з Німеччини в Україну

Президент запевнив, що не знає Крючкова особисто

Президент України Петро Порошенко вважає екстрадицію Дмитра Крючкова передвиборчою технологією штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського.

«Менше, ніж за тиждень до виборів повертається пан Крючков ... Побачите, завтра пана Крючкова поведуть до суду, післязавтра він опиниться на волі, а в четвер він буде на каналі «1+1» на території пана Зеленського для того, щоб зіграти свою роль у виборчому процесі», - сказав Порошенко в програмі «Свобода слова» у понеділок ввечері.

Президент зазначив, що Крючков три роки ховався по всьому світу, «починаючи від Криму і Російської Федерації і закінчуючи Німеччиною, де він був затриманий».

Він нагадав, що за кілька тижнів до виборів Крючков «здається німецькій владі» і «пише заяву про готовність добровільно повернутися в Україну і дати свідчення», а в інтерв'ю журналістам каже, що в схемах, в яких його звинувачують, нібито, замішаний і перший заступник голови фракції Блок Петра Порошенко Ігор Кононенко.

«Нічого спільного з боротьбою з корупцією це не має. Три роки треба було боротися з цією корупцією або відразу після президентських виборів. Це виборчі технології штабу мого опонента і його патрона пана Коломойського», - підкреслив Порошенко.

При цьому він зазначив, що якщо до кінця виборчого процесу Крючков не з'явиться в ефірі «1+1», він готовий сказати, що був не правий.

Президент також запевнив, що Крючкова особисто не знає.

Також Порошенко повідомив, що Кононенко після виборів відповість на запитання слідчих.

«Якщо він буде винен, повинен нести за це відповідальність», - підсумував президент.

Як відомо, 15 квітня 2019 року колишнього голову правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» Дмитра Крючкова, підозрюваного у завданні збитків державі на суму понад 346 млн грн, екстрадували з Німеччини в Україну.

Детективи НАБУ затримали екс-посадовця в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Впродовж 48 годин з моменту затримання суд має обрати йому запобіжний захід. Детективи НАБУ за погодження прокурорів САП наполягатимуть на триманні підозрюваного під вартою з альтернативою застави в розмірі 346,22 млн грн..

Зазначимо, Крючкова затримали у Німеччині у квітні минулого року.

Крючкова підозрюють в причетності до заволодіння коштами державного сектора економіки в сфері енергетики в сумі 424 млн грн за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном), ч. 3 ст. 27 (організатор правопорушення), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація грошових коштів) КК України.

За версією слідства, заволодіння відбувалося шляхом укладення і погодження постачальниками електричної енергії угод про переведення боргу від споживачів електричної енергії до нового боржника і договору на поставку природного газу для вироблення електричної енергії на умовах передоплати. Отримані відповідно до угод і договору кошти екс-нардеп використав на власний розсуд, легалізувавши таким чином здобуті злочинним шляхом гроші.

Водночас журналісти проекту «Схеми» оприлюднили отримані ними телефонні розмови осіб, голос яких схожий на Крючкова, нардепа від БПП Ігоря Кононенка, бізнесменів-братів Ігоря та Григорія Суркісів, а також інших осіб. Переговори підтверджують, що зазначені особи також можуть бути причетні до виведення грошей з обленерго в Харкові, Черкасах і Запоріжжі в «приватні кишені».

Зокрема, на одному із записів звучить прохання відвезти гроші обсягом $600 тис. в офіс Суркісів.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про спроби Суркіса забезпечити Крючкову отримання російського громадянства з метою уникнення екстрадиції.

Також нагадаємо, ЗМІ називають Крючкова людиною Суркісів, адже представники братів входили до керівних органів компанії «Енергомережа».

«Очевидно, що за схемою «Енергомережі», і не тільки за неї, дійсно стояв мозок більш серйозний, ніж його власний (Крючкова, - ред.), а саме - мозок Григорія Суркіса. І під час дачі показань Крючков це може розкрити. Одна участь у схемі «Енергомережі» вже може коштувати українському олігарху кількох років позбавлення волі», - зазначив з цього приводу політолог Владислав Дзівідзінський.

Зазначимо, що 11 квітня брати Суркіси були викликані на допит у НАБУ.

Джерело: Інтерфакс-Україна