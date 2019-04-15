Ввечері 15 квітня колишнього нардепа Крючкова екстрадують в Україну



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Голова правління холдингової компанії «Енергомережа» Дмитро Крючков

Крючкова підозрюють в причетності до заволодіння коштами державного сектора економіки в сфері енергетики в сумі 424 млн грн

Сьогодні, 15 квітня, в Україну екстрадують колишнього народного депутата, голову правління холдингової компанії «Енергомережа» Дмитра Крючкова. Про це повідомив заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко, передає з посиланням на «Слово і діло».

«Так, це правда. Прилітає 15 квітня о 18:00», - сказав він.

За даними порталу, Крючкова підозрюють в причетності до заволодіння коштами державного сектора економіки в сфері енергетики в сумі 424 млн грн за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном), ч. 3 ст. 27 (організатор правопорушення), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація грошових коштів) КК України.

За версією слідства, заволодіння відбувалося шляхом укладення і погодження постачальниками електричної енергії угод про переведення боргу від споживачів електричної енергії до нового боржника і договору на поставку природного газу для вироблення електричної енергії на умовах передоплати. Отримані відповідно до угод і договору кошти екс-нардеп використав на власний розсуд, легалізувавши таким чином здобуті злочинним шляхом гроші.

Водночас журналісти проекту «Схеми» оприлюднили отримані ними телефонні розмови осіб, голос яких схожий на Крючкова, нардепа від БПП Ігоря Кононенка, бізнесменів-братів Ігоря та Григорія Суркісів, а також інших осіб. Переговори підтверджують, що зазначені особи також можуть бути причетні до виведення грошей з обленерго в Харкові, Черкасах і Запоріжжі в «приватні кишені».

Зокрема, на одному із записів звучить прохання відвезти гроші обсягом $600 тис. в офіс Суркісів.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про спроби Суркіса забезпечити Крючкову отримання російського громадянства з метою уникнення екстрадиції.

Також нагадаємо, ЗМІ називають Крючкова людиною Суркісів, адже представники братів входили до керівних органів компанії «Енергомережа».

«Очевидно, що за схемою «Енергомережі», і не тільки за неї, дійсно стояв мозок більш серйозний, ніж його власний (Крючкова, - ред.), а саме - мозок Григорія Суркіса. І під час дачі показань Крючков це може розкрити. Одна участь у схемі «Енергомережі» вже може коштувати українському олігарху кількох років позбавлення волі», - зазначив з цього приводу політолог Владислав Дзівідзінський.

Зазначимо, що 11 квітня брати Суркіси були викликані на допит у НАБУ.