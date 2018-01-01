НАБУ зібрало докази на понад 30 суддів-корупціонерів
- Сьогодні, 17:55
-
Розсилка
У НАБУ наголосили, що наявність проблем у роботі судової системи підтвердили і представники бізнесу
Упродовж двох років від початку перших розслідувань детективи Національного антикорупційного бюро найчастіше викривають корупцію у державному секторі та судовій гілці влади.
Про це розповів директор НАБУ Артем Ситник під час презентації щорічного опитування Американської торговельної палати в Україні (ACC) щодо сприйняття рівня корупції в Україні, повідомляє прес-служба НАБУ.
«Ми задокументували злочинну діяльність понад 30 суддів — це більше, ніж за шість років до початку роботи бюро», — підкреслив Ситник.
У НАБУ наголосили, що наявність проблем у роботі судової системи підтвердили і представники бізнесу. За результатами опитування, 71% респондентів вважають, що суди є найбільш корумпованими державними органами. Більше половини опитаних переконані у тому, що кроком, який Україна має зробити для досягнення прогресу у боротьбі з корупцією, є створення Антикорупційного суду.
У відомстві зазначили, що опитування щодо сприйняття корупції проводилося анонімно четвертий рік поспіль серед представників компаній-членів Американської торговельної палати в Україні (ACC) — громадської неприбуткової організації, що працює з 1992 року. Результати дослідження базуються на оцінці сприйняття ситуації міжнародною бізнес-спільнотою. Цього року в опитуванні взяли участь 184 респонденти, 80% з яких представляють міжнародний бізнес в Україні.