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    НАБУ зібрало докази на понад 30 суддів-корупціонерів

    У НАБУ наголосили, що наявність проблем у роботі судової системи підтвердили і представники бізнесу
    Упродовж двох років від початку перших розслідувань детективи Національного антикорупційного бюро найчастіше викривають корупцію у державному секторі та судовій гілці влади. [READ_MORE] Про це розповів директор НАБУ Артем Ситник під час презентації щорічного опитування Американської торговельної палати в Україні (ACC) щодо сприйняття рівня
    • Сьогодні, 17:55
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    У НАБУ наголосили, що наявність проблем у роботі судової системи підтвердили і представники бізнесу

    Упродовж двох років від початку перших розслідувань детективи Національного антикорупційного бюро найчастіше викривають корупцію у державному секторі та судовій гілці влади.

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    Про це розповів директор НАБУ Артем Ситник під час презентації щорічного опитування Американської торговельної палати в Україні (ACC) щодо сприйняття рівня корупції в Україні, повідомляє прес-служба НАБУ.

    «Ми задокументували злочинну діяльність понад 30 суддів — це більше, ніж за шість років до початку роботи бюро», — підкреслив Ситник.

    У НАБУ наголосили, що наявність проблем у роботі судової системи підтвердили і представники бізнесу. За результатами опитування, 71% респондентів вважають, що суди є найбільш корумпованими державними органами. Більше половини опитаних переконані у тому, що кроком, який Україна має зробити для досягнення прогресу у боротьбі з корупцією, є створення Антикорупційного суду.

    Зазначається, що НАБУ вважають найефективнішим органом із-поміж антикорупційних інституцій України 50% учасників щорічного опитування. При цьому кількість представників бізнесу, переконаних в ефективності діяльності Бюро, зросла порівняно з минулим роком на  чотири пункти.

    У відомстві зазначили, що опитування щодо сприйняття корупції проводилося анонімно четвертий рік поспіль серед представників компаній-членів Американської торговельної палати в Україні (ACC) — громадської неприбуткової організації, що працює з 1992 року. Результати дослідження базуються на оцінці сприйняття ситуації міжнародною бізнес-спільнотою. Цього року в опитуванні взяли участь 184 респонденти, 80% з яких представляють міжнародний бізнес в Україні.

     

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