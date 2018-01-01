НАБУ зібрало докази на понад 30 суддів-корупціонерів

У НАБУ наголосили, що наявність проблем у роботі судової системи підтвердили і представники бізнесу

Упродовж двох років від початку перших розслідувань детективи Національного антикорупційного бюро найчастіше викривають корупцію у державному секторі та судовій гілці влади. [READ_MORE] Про це розповів директор НАБУ Артем Ситник під час презентації щорічного опитування Американської торговельної палати в Україні (ACC) щодо сприйняття рівня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У НАБУ наголосили, що наявність проблем у роботі судової системи підтвердили і представники бізнесу

Упродовж двох років від початку перших розслідувань детективи Національного антикорупційного бюро найчастіше викривають корупцію у державному секторі та судовій гілці влади.

Про це розповів директор НАБУ Артем Ситник під час презентації щорічного опитування Американської торговельної палати в Україні (ACC) щодо сприйняття рівня корупції в Україні, повідомляє прес-служба НАБУ.

«Ми задокументували злочинну діяльність понад 30 суддів — це більше, ніж за шість років до початку роботи бюро», — підкреслив Ситник.

У НАБУ наголосили, що наявність проблем у роботі судової системи підтвердили і представники бізнесу. За результатами опитування, 71% респондентів вважають, що суди є найбільш корумпованими державними органами. Більше половини опитаних переконані у тому, що кроком, який Україна має зробити для досягнення прогресу у боротьбі з корупцією, є створення Антикорупційного суду.