Більшість скарг українського бізнесу стосуються роботи податкової

Головна мета реформи ДФС - зменшення рівня корупції

Сьогодні в Україні 62% скарг бізнесу стосуються, власне, роботи податкової, частка тіньової економіки становить 30-55%, а згідно з опитуванням Європейської бізнес-асоціації, проблеми в системі оподаткування залишаються однією з основних перешкод в роботі бізнесу. Про це у своїй статті DT.UA пише Яна Бугримова, радник міністра фінансів,



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Головна мета реформи ДФС - зменшення рівня корупції

Сьогодні в Україні 62% скарг бізнесу стосуються, власне, роботи податкової, частка тіньової економіки становить 30-55%, а згідно з опитуванням Європейської бізнес-асоціації, проблеми в системі оподаткування залишаються однією з основних перешкод в роботі бізнесу.

Про це у своїй статті DT.UA пише Яна Бугримова, радник міністра фінансів, менеджер Проекту з комплексної реформи ДФС.

Автор підкреслює, що важливо розуміти, що ДФС — це майданчик, де постійно відбуваються контакти держави, бізнесу і громадян і формується імідж держави. Без змін у ДФС не буде повноцінної довіри до влади, проведеним реформам і політикам, і ці зміни не можна відкладати.

«У 2017 році Міністерство фінансів спільно з Державною фіскальною службою розпочало проект з комплексної реформи ДФС. Серед завдань: оптимізація робочих процесів, підвищення ефективності адміністрування податків, поліпшення якості послуг. Головна мета — зменшення рівня корупції і перетворення ДФС в сервісну службу, яка буде користуватися довірою платників податків», — зазначає експерт.