Нацагенство з розшуку активів кілька годин проривалося до «квартири Клименка»

Національне агентство вилучило квартиру площею 200,8 кв.м. у місті Києві

Співробітники Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), попри спортив прийняли в управління квартиру в одному з житлових комплексів Києва. Про це повідомляє прес-служба відомства. «23 січня 2018 року Національне агентство України з питань виявлення,



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Силовики намагаються увійти в квартиру, яка ймовірно належить екс-міністру Клименку

Національне агентство вилучило квартиру площею 200,8 кв.м. у місті Києві

Співробітники Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), попри спортив прийняли в управління квартиру в одному з житлових комплексів Києва.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

«23 січня 2018 року Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, виконуючи ухвалу слідчого судді Печерського суду районного суду м. Києва, прийняло в управління квартиру в одному з житлових комплексів міста Києва, та передало її в управління компанії-управителю за договором», - йдеться у повідомленні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником квартири №32 (реєстраційний номер 32270199) площею 200,8 кв.м. за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 27 Б, є ТОВ «Компанія з управління активами Ексельсіор».

«Національне агентство вдячне за конструктивну співпрацю Головній військовій прокуратурі ГПУ, Національній поліції та спецпідрозділу КОРД. Завдяки спільним злагодженим діям працівників Національного агентства та правоохоронних органів вдалося подолати багатогодинний супротив, затягування часу і фізичні перешкоди з боку третіх осіб під час передачі квартири в управління компанії-управителю», - резюмували в АРМА.

Водночас «Громадське» з посиланням на джерела повідомляє, що йдеться про квартиру міністра доходів і зборів часів президентства Януковича Олександра Клименка.

Нагадуємо, що наприкінці липня 2017 року Генеральна прокуратура повідомила, що сума арештованого майна Клименка та його афілійованих компаній сягає 6 млрд грн.

У листопаді стало відомо, що відкрито ще одну кримінальну справу проти екс-міністра Клименка.