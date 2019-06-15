Нацбанк оскаржив відсторонення Рожкової



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Перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова

Клопотання НБУ обґрунтоване грубим порушенням судом норм процесуального та матеріального права

Національний банк України 14 червня подав до Баришівського районного суду Київської області клопотання про скасування рішення щодо заборони Катерині Рожковій брати участь у засіданнях Правління та виконувати покладені на неї посадові обов’язки.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначене клопотання обґрунтоване грубим порушенням судом норм процесуального та матеріального права.

«Повідомляємо, що Баришівський райсуд Київської області повинен розглянути зазначене клопотання не пізніше п’яти днів з дня його надходження до суду, а саме до 19 червня включно», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що НБУ досі не отримав ухвалу Баришівського районного суду Київської області.

Нагадаємо, суд заборонив Рожковій виконувати обов'язки першого заступника глави НБУ.