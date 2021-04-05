Нацбанк порахував учасників фінансового ринку

У березні Нацбанк зареєстрував шість нових фінкомпаній

Протягом місяця кількість зменшилася з 2010 до 2003 небанківських фінустанов

У березні продовжилася тенденція на зменшення кількості учасників небанківського фінансового ринку, яка тривала до лютого 2021 року. За даними НБУ, у березні кількість небанківських фінустанов зменшилася з 2010 до 2003.

Водночас кількість банківських установ залишилася незмінною та становить 73 банки.

Наразі небанківський ринок складається зі 188 ризикових (non-life) (було 190) та 20 лайфових (страхування життя) страховиків, 292 ломбардів (було 298), 316 кредитних спілок, 144 лізингових компаній, 977 фінансових компаній (було 976), 65 страхових брокерів.

На платіжному ринку працює 38 платіжних систем, створених резидентами, та 14 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

Протягом місяця кількість зменшилася з 2010 до 2003 небанківських фінустанов

У березні Нацбанк зареєстрував 6 нових фінкомпаній та одну лізингову компанію, а також платіжну систему PaySystems, створену платіжною організацією-резидентом АТ «Укркарт», та узгодив умови та порядок діяльності японської міжнародної карткової системи JCB Payment System, створену нерезидентом.

Водночас 6 ломбардів, одна лізингова компанія, 5 фінкомпаній та 2 страхові компанії залишили ринок за власною ініціативою та були виключені з реєстрів.

У березні до НБУ надійшло 563 запити від учасників ринку. Найбільша кількість запитів стосувалася фінкомпаній, ломбардів та лізингодавців – 486. Кількість запитів щодо кредитних спілок становила 7 та страховиків – 70.

У березні кількість запитів збільшилася на 30% порівняно з лютим. Також продовжилася тенденція зменшення кількості заявників на анулювання ліцензій (24 порівняно з 25 у лютому та 59 у січні).

Крім того збільшилася кількість погоджень на набуття істотної участі у небанківських фінансових установах (18 проти 7 у лютому).