Курс валют на 5 квітня: долар і євро значно подорожчали

Гривня ослабла на 12 копійок

На понеділок, 5 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,95 грн/$. Таки чином, гривня ослабла на 12 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Курс долара на 2 квітня становив 27,83 грн/$. Курс долара росте другий день підряд після дводенного падіння.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,84 грн (на 2 квітня – 32,70 грн).

Офіційний курс гривні до долара та євро. Фото: скріншот із сайту НБУ

Зазначимо, що аналітик на початку тижня попереджав, що незабаром долар почне зростати.

Раніше фінансисти розповіли, що буде з курсом на початку квітня.

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