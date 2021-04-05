Курс валют на 5 квітня: долар і євро значно подорожчали
Гривня ослабла на 12 копійок
На понеділок, 5 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,95 грн/$. Таки чином, гривня ослабла на 12 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.
Курс долара на 2 квітня становив 27,83 грн/$. Курс долара росте другий день підряд після дводенного падіння.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,84 грн (на 2 квітня – 32,70 грн).
Зазначимо, що аналітик на початку тижня попереджав, що незабаром долар почне зростати.
Раніше фінансисти розповіли, що буде з курсом на початку квітня.