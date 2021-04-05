  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Курс валют на 5 квітня: долар і євро значно подорожчали

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Долар та євро дорожчають - Курс валют на 5 квітня: долар і євро значно подорожчали
    Долар та євро дорожчають
    Фото з відкритих джерел

    Гривня ослабла на 12 копійок

    На понеділок, 5 квітня, Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,95 грн/$. Таки чином, гривня ослабла на 12 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

    Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

    Курс долара на 2 квітня становив 27,83 грн/$. Курс долара росте другий день підряд після дводенного падіння.

    Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,84 грн (на 2 квітня – 32,70 грн).

    Офіційний курс гривні до долара та євро. Фото: скріншот із сайту НБУ
    Офіційний курс гривні до долара та євро. Фото: скріншот із сайту НБУ

    Зазначимо, що аналітик на початку тижня попереджав, що незабаром долар почне зростати.

    Раніше фінансисти розповіли, що буде з курсом на початку квітня.

    Читайте також:
    Теги: Національний банк курс валют гривня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies