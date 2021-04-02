Нацбанк призупинив діяльність сімох страховиків

Страховики не подали звітність регулятору

Національний банк тимчасово зупинив дію всіх ліцензій семи страховим компаніям через неподання звітності та порушення нормативів. За даними НБУ, комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив це рішення 2 квітня.

Захід впливу у вигляді тимчасового зупинення всіх ліцензій на провадження діяльності із надання фінансових послуг у сфері страхування застосовано до:

• СК «Афіна-Авто»;

• СК «Велс»;

• СК «Мега Поліс»;

• СК «Домінант»;

• СК «Бізнес Страхування»;

• СК «Чесно-Страхування»;

• СК «Гермес».

Нацбанк на початку березня склав акти про правопорушення за неподання (неповне подання) цими страховиками звітності за 9 місяців 2020 року. Акти були складені за результатами безвиїзного нагляду у II півріччі 2020 року, а саме – контролю за виконанням страховиками обов’язку подавати звітність до НБУ та у зв’язку з виявленням порушень нормативно правових актів.

Страховики мали право упродовж семи днів надати НБУ заперечення/пояснення щодо вчинених порушень. Однак регулятор їх так і не отримав. Станом на 2 квітня страховики не подали звітність за 9 місяців 2020 року, тобто порушення, зафіксовані в актах, не усунуті.

Зазначені страховики також не подали звітність за І півріччя 2020 року (крім СК «Велс») та за 2020 рік, тобто жодного разу не звітували до НБУ.

НБУ нагадує, що подання звітності до регулятора – базовий обов’язок страховика. Адже відповідно до ст. 33 закону «Про страхування», страховики зобов’язані щоквартально подавати фінансову звітність та інші звіти, а також давати необхідні пояснення на запити щодо них.

Крім того, із зазначених 7 страховиків три компанії були порушниками обов’язкових нормативів платоспроможності та достатності капіталу на останню дату, на яку вони подавати звітність. Це також є порушує нормативно-правові акти, що регулюють діяльність із надання небанківських фінансових послуг.

Рішення про тимчасове припинення діяльності набуває чинності 3 квітня 2021 року. З цього моменту і до припинення порушень вказані страховики втрачають право укладати нові договори страхування та договори страхування, які збільшують зобов'язання щодо раніше укладених договорів страхування.

Страховики можуть упродовж місяця (до 5 травня 2021 року) усунути порушення та подати Нацбанку звіти про їхнє усунення і засвідчені у належний спосіб документи, які це підтверджують. Якщо порушення будуть усунуті, то регулятор відновить дію ліцензій.

НБУ зазначає, що частка цих 7 страховиків на ринку – несуттєва. Станом на останні дати, коли компанії подавали звітність, середній обсяг залучених ними страхових премій був 3-5 млн грн. Деякі компанії взагалі не здійснювали діяльність.