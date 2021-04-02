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    Нацбанк призупинив діяльність сімох страховиків

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    НБУ нагадує, що подання звітності до регулятора &ndash; базовий обов&rsquo;язок страховика - Нацбанк призупинив діяльність сімох страховиків
    НБУ нагадує, що подання звітності до регулятора – базовий обов’язок страховика
    Фото з відкритих джерел

    Страховики не подали звітність регулятору

    Національний банк тимчасово зупинив дію всіх ліцензій семи страховим компаніям через неподання звітності та порушення нормативів. За даними НБУ, комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив це рішення 2 квітня.

    Захід впливу у вигляді тимчасового зупинення всіх ліцензій на провадження діяльності із надання фінансових послуг у сфері страхування застосовано до:

    • СК «Афіна-Авто»;

    • СК «Велс»;

    • СК «Мега Поліс»;

    • СК «Домінант»;

    • СК «Бізнес Страхування»;

    • СК «Чесно-Страхування»;

    • СК «Гермес».

    Нацбанк на початку березня склав акти про правопорушення за неподання (неповне подання) цими страховиками звітності за 9 місяців 2020 року. Акти були складені за результатами безвиїзного нагляду у II півріччі 2020 року, а саме – контролю за виконанням страховиками обов’язку подавати звітність до НБУ та у зв’язку з виявленням порушень нормативно правових актів.

    Страховики мали право упродовж семи днів надати НБУ заперечення/пояснення щодо вчинених порушень. Однак регулятор їх так і не отримав. Станом на 2 квітня страховики не подали звітність за 9 місяців 2020 року, тобто порушення, зафіксовані в актах, не усунуті.

    Зазначені страховики також не подали звітність за І півріччя 2020 року (крім СК «Велс») та за 2020 рік, тобто жодного разу не звітували до НБУ.

    НБУ нагадує, що подання звітності до регулятора – базовий обов’язок страховика. Адже відповідно до ст. 33 закону «Про страхування», страховики зобов’язані щоквартально подавати фінансову звітність та інші звіти, а також давати необхідні пояснення на запити щодо них.

    Крім того, із зазначених 7 страховиків три компанії були порушниками обов’язкових нормативів платоспроможності та достатності капіталу на останню дату, на яку вони подавати звітність. Це також є порушує нормативно-правові акти, що регулюють діяльність із надання небанківських фінансових послуг.

    Рішення про тимчасове припинення діяльності набуває чинності 3 квітня 2021 року. З цього моменту і до припинення порушень вказані страховики втрачають право укладати нові договори страхування та договори страхування, які збільшують зобов'язання щодо раніше укладених договорів страхування.

    Страховики можуть упродовж місяця (до 5 травня 2021 року) усунути порушення та подати Нацбанку звіти про їхнє усунення і засвідчені у належний спосіб документи, які це підтверджують. Якщо порушення будуть усунуті, то регулятор відновить дію ліцензій.

    НБУ зазначає, що частка цих 7 страховиків на ринку – несуттєва. Станом на останні дати, коли компанії подавали звітність, середній обсяг залучених ними страхових премій був 3-5 млн грн. Деякі компанії взагалі не здійснювали діяльність.

    Теги: Національний банк банк бізнес документи фінанси страхування НБУ
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