  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Нацбанк припинив діяльність чотирьох компаній

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    НБУ включив до реєстру фінустанов ФК &laquo;Крам&rsquo;є&raquo; та надав установі три ліцензії - Нацбанк припинив діяльність чотирьох компаній
    НБУ включив до реєстру фінустанов ФК «Крам’є» та надав установі три ліцензії
    Фото: НБУ

    Чотири компанії виключені з реєстрів фінустанов та лізингодавців

    Національний банк України повідомив про виключення чотирьох компаній із реєстрів фінансових установ. Також НБУ одну нову компанію зареєстрував. За даними регулятора, припинено діяльність ПП «Імекс Групп» і Компанія «Ломбард Траст», ПТ «Ломбард «Дорадо» Сілін А.С. і К», ТОВ «Солтекс Капітал», а також ТОВ «Оксі Лізинг».

    Комітет з нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив ці рішення 5 березня на підставі поданих компаніями заяв.

    Ломбард «Дорадо» Сілін А.С. і К» мало одну ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту. Ліцензія була анульована на цьому ж засіданні комітету. Ломбард не подавав свою звітність до Нацбанку.

    ТОВ «Солтекс Капітал» мало одну ліцензію на надання послуг з факторингу. Ліцензія була анульована 5 березня. Активи компанії становили 827 млн грн або 0,4% від загального обсягу ринку фінкомпаній станом на 1 жовтня 2020 року.

    ПП «Імекс Групп» і Компанія «Ломбард Траст» мало одну ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту. Ліцензія була анульована 5 лютого. Активи ломбарду становили 1,34 млн грн або 0,03% від загального обсягу ринку ломбардів.

    ТОВ «Оксі Лізинг» не мало ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу.

    Водночас НБУ включив до реєстру фінустанов ФК «Крам’є» та надав установі три ліцензії – на надання послуг з факторингу та фінансового лізингу, на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту.

    Також Нацбанк видав ТОВ «Сандора» ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу. 2 жовтня 2020 року компанія внесена до реєстру осіб, які не є фінустановами, але мають право надавати окремі фінпослуги.

    Теги: Національний банк економіка гроші бізнес ліцензія фінанси ломбард НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies