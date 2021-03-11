Нацбанк припинив діяльність чотирьох компаній

НБУ включив до реєстру фінустанов ФК «Крам’є» та надав установі три ліцензії

Чотири компанії виключені з реєстрів фінустанов та лізингодавців

Національний банк України повідомив про виключення чотирьох компаній із реєстрів фінансових установ. Також НБУ одну нову компанію зареєстрував. За даними регулятора, припинено діяльність ПП «Імекс Групп» і Компанія «Ломбард Траст», ПТ «Ломбард «Дорадо» Сілін А.С. і К», ТОВ «Солтекс Капітал», а також ТОВ «Оксі Лізинг».

Комітет з нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінпослуг ухвалив ці рішення 5 березня на підставі поданих компаніями заяв.

Ломбард «Дорадо» Сілін А.С. і К» мало одну ліцензію на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту. Ліцензія була анульована на цьому ж засіданні комітету. Ломбард не подавав свою звітність до Нацбанку.

ТОВ «Солтекс Капітал» мало одну ліцензію на надання послуг з факторингу. Ліцензія була анульована 5 березня. Активи компанії становили 827 млн грн або 0,4% від загального обсягу ринку фінкомпаній станом на 1 жовтня 2020 року.

ПП «Імекс Групп» і Компанія «Ломбард Траст» мало одну ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту. Ліцензія була анульована 5 лютого. Активи ломбарду становили 1,34 млн грн або 0,03% від загального обсягу ринку ломбардів.

ТОВ «Оксі Лізинг» не мало ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу.

Водночас НБУ включив до реєстру фінустанов ФК «Крам’є» та надав установі три ліцензії – на надання послуг з факторингу та фінансового лізингу, на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту.

Також Нацбанк видав ТОВ «Сандора» ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу. 2 жовтня 2020 року компанія внесена до реєстру осіб, які не є фінустановами, але мають право надавати окремі фінпослуги.