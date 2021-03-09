Ринок фінансового лізингу в Україні запрацює по-новому

Закон «Про фінансовий лізинг» визначає загальні засади фінансового лізингу в Україні відповідно до міжнародного права

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про фінансовий лізинг», який Верховна Рада ухвалила 4 лютого 2021 року. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Документ викладає у новій редакції закон «Про фінансовий лізинг» та визначає загальні засади фінансового лізингу в Україні відповідно до міжнародного права.

Закон дасть змогу захистити права лізингоодержувачів, лізингодавців, створити конкурентне середовище у цій сфері та гармонізує законодавство України з правом Європейського союзу.

Згідно з документом, державне регулювання та нагляд на ринку фінансового лізингу здійснює Національний банк України.

Закон також визначає ознаки фінансового лізингу та його об’єкти. Зокрема це може бути майно, не заборонене законом до вільного обігу на ринку й не заборонене до передачі в лізинг. Не можуть бути об’єктами фінансового лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також об’єкти, визначені частиною другою статті 3 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Послуги фінансового лізингу є одним із чинників зростання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, покращення якості їхніх послуг, підвищення ефективності виробництва, як наслідок – зміцнення позицій на вітчизняному ринку та підвищення шансів для виходу на міжнародний. Адже у розвинених країнах через лізинг здійснюється майже третина інвестицій в основні засоби, тоді як в Україні цей показник в останні роки коливається в межах 3-4%.

Підписаний закон удосконалить інструмент фінансового лізингу, що розширить можливості підприємств для оновлення виробничих потужностей, придбання транспорту, обладнання, техніки, нерухомості. Все це сприятиме збільшенню виробництва валового продукту, а отже – зростанню надходження податків до державного бюджету.

Цей закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування та застосовується до відносин, що виникли після дня набрання ним чинності.