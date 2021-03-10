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    Голова Нацбанку захворів на коронавірус

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    Голова Нацбанку Кирило Шевченко знаходиться на самоізоляції - Голова Нацбанку захворів на коронавірус
    Голова Нацбанку Кирило Шевченко знаходиться на самоізоляції
    Фото: Ян Доброносов

    У Кирила Шевченка виявлено захворювання на Covid-19

    Голова Національного банку України Кирило Шевченко захворів на Covid-19. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    У зв’язку з цим голова НБУ знаходиться на самоізоляції.

    Шевченко повідомив, що почувається нормально і зберігає оптимізм. Він сподівається на швидке одужання та повернення до нормального життя.

    В Україні за минулу добу, 9 березня, виявили 6 377 випадків коронавірусної хвороби. Також 5 687 людей одужали, а 219 – померли від ускладнень. Варто відзначити, що це вперше з 21 січня, коли в Україні зафіксували понад 200 летальних випадків від коронавірусу за добу. Також за добу госпіталізували 1 904 пацієнтів із підозрою або діагнозом Covid-19.

    За даними Worldometers, Україна на 17 місці у світі за кількістю померлих від Covid-19.

    Зазначимо, що в Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

    Від початку вакцинації в Україні прищепили від коронавірусу вже понад 23,5 тис. осіб.

    Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу. Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

    Також очільник МОЗ Максим Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid-19 в Україні.

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    Теги: Національний банк хвороби вакцинація Кирило Шевченко коронавірус
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