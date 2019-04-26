Нацбанк: Україна може отримати черговий транш МВФ в червні



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У Національному банку очікують на приїзд місії Міжнародного валютного фонду до Києва в середині травня

У травні МВФ «просто технічно» не встигне надати транш

Україна може отримати транш за програмою stand-by Міжнародного валютного фонду (МВФ) у червні.

Про це повідомила перший заступник глави Нацбанку Катерина Рожкова в інтерв'ю виданню «Лівий берег» у п'ятницю.

«Швидше за все, в червні (Україна може отримати транш – Ред.), оскільки якщо вони (місія МВФ – ред.) приїжджають у травні, то просто технічно не встигнуть (надати транш у травні – ред.)», – сказала вон.

За словами Рожкової, першим для МВФ несподіваним і неприємним сюрпризом було скасування в Україні статті «про незаконне збагачення», другим – ситуація з рішеннями судів по «Приватбанку».

«Природно, ми їх поінформували про події і про те, що спочатку нам потрібно отримати рішення судів і тільки після цього ми зможемо коментувати якусь юридичну позицію, аргументи судів ... Як відомо, свої рішення МВФ приймає на раді директорів. На борд приходить місія, звітує про поїздку, про результати роботи позичальника. Що вони скажуть на цей раз: подивіться, вони розгортають реформу в зворотну сторону?», – сказала вона.

Як відомо, у Національному банку очікують на приїзд місії Міжнародного валютного фонду до Києва в середині травня.

Як повідомлялося, нова програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by, розрахована на 14 місяців, передбачає виділення трьох траншів. Два з них, на загальну суму 2,6 млрд дол. США, мають надійти до НБУ в травні та листопаді 2019 року. Суми запланованих траншів для України цьогоріч однакові – по 1,3 млрд дол. США.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший транш МВФ за новою програмою stand-by.

Нагадаємо, Нацбанк знизив облікову ставку на 0,5 процентних пункти до 17,5% річних вперше за два роки.