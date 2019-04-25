Нацбанк чекає місію МВФ у середині травня



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Нова програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by, розрахована на 14 місяців

МВФ проаналізує виконання програми і за результатами буде прийнято рішення про надання чергового траншу цього року, - Смолій

У Національному банку очікують на приїзд місії Міжнародного валютного фонду до Києва в середині травня.

Про це на брифінгу повідомив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє «Укрінформ».

«Стосовно місії МВФ, ми очікуємо на її приїзд в середині травня, як і планували. Наразі місія буде проводити revue (перегляд - ред.) програми, і за результатами буде прийнято рішення про надання чергового траншу, який ми очікуємо цього року», - сказав Смолій

Як повідомлялося, нова програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by, розрахована на 14 місяців, передбачає виділення трьох траншів. Два з них, на загальну суму 2,6 млрд дол. США, мають надійти до НБУ в травні та листопаді 2019 року. Суми запланованих траншів для України цьогоріч однакові – по 1,3 млрд дол. США.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший транш МВФ за новою програмою stand-by.

Нагадаємо, Нацбанк знизив облікову ставку на 0,5 процентних пункти до 17,5% річних вперше за два роки.